Mrs. GREEN APPLE「とても刺激を受けた」羽生結弦の東京ドーム公演『GIFT』鑑賞

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/