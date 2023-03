6月3、4日に静岡・吉田公園特設ステージにて行われる野外音楽イベント「頂 -ITADAKI- 2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはフィッシュマンズ、EGO-WRAPPIN'、ALI、T字路s、The Birthday、GOMA & The Jungle Rhythm Sectionの6組。出演アーティスト第2弾とチケットの先行販売情報は来週告知される予定だ。

頂 -ITADAKI- 2023

2023年6月3日(土)静岡県 吉田公園特設ステージ

2023年6月4日(日)静岡県 吉田公園特設ステージ

<出演者>

フィッシュマンズ / EGO-WRAPPIN' / ALI / T字路s / The Birthday / GOMA & The Jungle Rhythm Section / and more