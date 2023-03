BE:FIRST「Boom Boom Back」が、TikTok関連動画総再生回数1億回突破

BE:FIRSTの2023年第1弾配信シングル「Boom Boom Back」のTikTok上での関連動画総再生回数が1億回を突破した。

【動画を見る】BE:FIRST「Boom Boom Back」MV

2022年リリースの2nd Single「Bye-Good-Bye」のストリーミング総再生回数1億回突破、デビューからわずか1年で自身のYouTube総再生回数3億回突破、夏の三大フェスを始めとした多数の音楽フェスへの出演とアリーナ会場を含む自身初となる全国ツアーの開催、そして年末の「第64回 輝く! 日本レコード大賞」「第73回NHK紅白歌合戦」への出演など、目まぐるしい活躍を遂げてきたBE:FIRST。

「Boom Boom Back」は、#BBBチャレンジを通し多くのダンサーやアーティスト、インフルエンサーがダンス・振り付け動画を投稿し、本日3月8日公開の『Billboard JAPAN TikTok Weekly Top 20』で3位を獲得、BE:FIRSTの楽曲として初のランクインを果たすなど、TikTokからのバイラルヒットを巻き起こしている。Spotifyの「トップ50 - 日本」「バイラルトップ50 - 日本」「Tokyo Super Hits!」などにも多数プレイリストインし、各音楽配信サービスでも反響を呼んでいる。なお、BE:FIRSTはTikTok×Spotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」のMonthly Artist第12弾に選出されている。

「Boom Boom Back」も収録されるBE:FIRSTの3rdシングル『Smile Again』は4月26日(水)にリリース予定。

<リリース情報>

Official Website:https://befirst.tokyo/