金城宗幸・ノ村優介原作による舞台「ブルーロック」のメインビジュアル、全キャストのキャラクタービジュアルが公開された。

5月4日から7日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、5月11日から14日まで東京・サンシャイン劇場で上演される舞台「ブルーロック」。メインビジュアルには、竹中凌平扮する潔世一、佐藤信長扮する蜂楽廻、松田昇大扮する國神錬介、佐伯亮扮する千切豹馬、小坂涼太郎扮する凪誠士郎、菊池修司扮する御影玲王の姿が切り取られた。

併せて舞台の主題歌を、シンガーソングライター・Kradnessが担当することが明らかに。またチケットの購入者には特典として、「ブルーロック」をイメージした背景に、キャラクター全6種のうち2種がランダムで付属する「ジオラマアクリルスタンドセット」がプレゼントされることも発表された。

さらに終演後には、キャスト陣によるアフタートークの開催が決定。日程や登壇者などの詳細は、記事末のリストをチェックしよう。

舞台「ブルーロック」

日時：2023年5月4日（木）～7日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ



日時：2023年5月11日（木）～14日（日）

会場：東京都 サンシャイン劇場

スタッフ

原作：原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介「ブルーロック」（講談社『週刊少年マガジン』連載）

脚本・演出：伊勢直弘

キャスト

潔世一：竹中凌平

蜂楽廻：佐藤信長

國神錬介：松田昇大

千切豹馬：佐伯亮

久遠渉：佐織迅

雷市陣吾：佐藤たかみち

我牙丸吟：村松洸希

伊右衛門送人：澤田拓郎

五十嵐栗夢：書川勇輝

馬狼照英：井澤勇貴

二子一揮：坪倉康晴

鰐間淳壱：船木政秀

鰐間計助：川井雅弘

凪誠士郎：小坂涼太郎

御影玲王：菊池修司

剣城斬鉄：益永拓弥

絵心甚八：横井翔二郎



アンサンブル：安藤勇雅、窪寺直、土居健蔵、中土井俊允、牧野裕夢

舞台「ブルーロック」アフタートーク

大阪公演

2023年5月5日（金）17:30公演

登壇者：竹中凌平（潔世一）、佐藤信長（蜂楽廻）、松田昇大（國神錬介）、佐伯亮（千切豹馬）



2023年5月6日（土）13:00公演

登壇者：小坂涼太郎（凪誠士郎）、菊池修司（御影玲王）、益永拓弥（剣城斬鉄）、横井翔二郎（絵心甚八）



2023年5月6日（土）17:30公演

登壇者：竹中凌平（潔世一）、井澤勇貴（馬狼照英）、小坂涼太郎（凪誠士郎）、菊池修司（御影玲王）



2023年5月7日（日）13:00公演

登壇者：佐藤信長（蜂楽廻）、佐伯亮（千切豹馬）、坪倉康晴（二子一揮）、益永拓弥（剣城斬鉄）

東京公演

2023年5月12日（金）14:00公演

登壇者：竹中凌平（潔世一）、佐藤信長（蜂楽廻）、小坂涼太郎（凪誠士郎）、菊池修司（御影玲王）



2023年5月12日（金）18:30公演

登壇者：松田昇大（國神錬介）、佐伯 亮（千切豹馬）、井澤勇貴（馬狼照英）、横井翔二郎（絵心甚八）