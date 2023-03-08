金城宗幸・ノ村優介原作による舞台「ブルーロック」のメインビジュアル、全キャストのキャラクタービジュアルが公開された。
5月4日から7日まで大阪・サンケイホールブリーゼ、5月11日から14日まで東京・サンシャイン劇場で上演される舞台「ブルーロック」。メインビジュアルには、竹中凌平扮する潔世一、佐藤信長扮する蜂楽廻、松田昇大扮する國神錬介、佐伯亮扮する千切豹馬、小坂涼太郎扮する凪誠士郎、菊池修司扮する御影玲王の姿が切り取られた。
併せて舞台の主題歌を、シンガーソングライター・Kradnessが担当することが明らかに。またチケットの購入者には特典として、「ブルーロック」をイメージした背景に、キャラクター全6種のうち2種がランダムで付属する「ジオラマアクリルスタンドセット」がプレゼントされることも発表された。
さらに終演後には、キャスト陣によるアフタートークの開催が決定。日程や登壇者などの詳細は、記事末のリストをチェックしよう。
舞台「ブルーロック」
日時：2023年5月4日（木）～7日（日）
会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ
日時：2023年5月11日（木）～14日（日）
会場：東京都 サンシャイン劇場
スタッフ
原作：原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介「ブルーロック」（講談社『週刊少年マガジン』連載）
脚本・演出：伊勢直弘
キャスト
潔世一：竹中凌平
蜂楽廻：佐藤信長
國神錬介：松田昇大
千切豹馬：佐伯亮
久遠渉：佐織迅
雷市陣吾：佐藤たかみち
我牙丸吟：村松洸希
伊右衛門送人：澤田拓郎
五十嵐栗夢：書川勇輝
馬狼照英：井澤勇貴
二子一揮：坪倉康晴
鰐間淳壱：船木政秀
鰐間計助：川井雅弘
凪誠士郎：小坂涼太郎
御影玲王：菊池修司
剣城斬鉄：益永拓弥
絵心甚八：横井翔二郎
アンサンブル：安藤勇雅、窪寺直、土居健蔵、中土井俊允、牧野裕夢
舞台「ブルーロック」アフタートーク
大阪公演
2023年5月5日（金）17:30公演
登壇者：竹中凌平（潔世一）、佐藤信長（蜂楽廻）、松田昇大（國神錬介）、佐伯亮（千切豹馬）
2023年5月6日（土）13:00公演
登壇者：小坂涼太郎（凪誠士郎）、菊池修司（御影玲王）、益永拓弥（剣城斬鉄）、横井翔二郎（絵心甚八）
2023年5月6日（土）17:30公演
登壇者：竹中凌平（潔世一）、井澤勇貴（馬狼照英）、小坂涼太郎（凪誠士郎）、菊池修司（御影玲王）
2023年5月7日（日）13:00公演
登壇者：佐藤信長（蜂楽廻）、佐伯亮（千切豹馬）、坪倉康晴（二子一揮）、益永拓弥（剣城斬鉄）
東京公演
2023年5月12日（金）14:00公演
登壇者：竹中凌平（潔世一）、佐藤信長（蜂楽廻）、小坂涼太郎（凪誠士郎）、菊池修司（御影玲王）
2023年5月12日（金）18:30公演
登壇者：松田昇大（國神錬介）、佐伯 亮（千切豹馬）、井澤勇貴（馬狼照英）、横井翔二郎（絵心甚八）