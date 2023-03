KANA-BOONが“いま、咲かせたい”「マリモの成長」「ピアノ心」と咲かなかった「ミニサボテン」エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月6日(月)の放送は、KANA-BOONがゲスト出演。3月1日(水)リリースの新曲『サクラノウタ』にちなみ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、『サクラ サキタイ』をテーマにトークをしました。それぞれのエピソードを紹介します。こもり校長:KANA-BOON先生は、“走る! 体育の講師”として(レギュラーコーナーの)「KANA-BOON LOCKS!」を担当した、SCHOOL OF LOCK! の“いつメン(いつものメンバー)”です!KANA-BOON:ありがとうございます!こもり校長:今夜の授業テーマは、『サクラ サキタイ』。学校のこと、友達のこと、恋のこと……まだ“サクラ”が咲いていない、なんとか咲かせたい、そうモヤモヤしている生徒(リスナー)の話を聞いていきたいと思います。KANA-BOON:はい!こもり校長:KANA-BOON先生は、“いま、咲かせたい”ことって何かありますか?谷口鮪(Vo./Gt.):咲かせたいことか。ベースのマーシー(遠藤さん)が、マリモを……。こもり校長:マリモ!?谷口:この間、北海道にライブしに行って、お土産屋さんで瓶に入った育てるマリモを……。遠藤昌巳(Ba.):飼育キットみたいなのがあるんです。エサとマリモがセットになっている物が売っていて、それを買ってもらったんです。こもり校長:誰に!?谷口:僕が(笑)。植物とか育てたことないし、「俺の代わりに育ててくれ」って。こもり校長:メンバーがマリモの栽培キットを買ってあげるって、なかなかないね。全員:(笑)。谷口:いま、マーシーに代わりに育ててもらっています。咲くもんじゃないけど(笑)。遠藤:増やすもの。大きくしていったら分裂したりして……。古賀隼斗(Gt.):そうなんや!こもり校長:マリモって、分裂して増えるんですか?谷口:部屋がマリモだらけになるで!遠藤:分裂というか……大きくなったら、コロコロして分けていくのよ。小泉貴裕(Dr.):へぇ~。谷口:じゃあ、分かれたらちょうだい!小泉:メンバーに分けて!古賀:俺もちょうだい!全員:(笑)。こもり校長:古賀先生は、何かありますか?古賀:僕は、ちょっと前までミニサボテンを……(笑)。こもり校長:なんでKANA-BOON先生は、緑系のものをちょっと育てるんですか!?全員:(笑)。古賀:そのときは、サボテンにちょっと癒されていたんですけど(笑)。こもり校長:花が咲くまではいかなかったんですか?古賀:枯らしちゃって。谷口:あらま~。古賀:水をあげすぎたんです。サボテンのいいところは、少量の水で……まぁ、“いいところ”と言っちゃうと“こっち目線”なんですけど。こもり校長:人間にとっての“いいところ”ですよね。全員:(笑)。古賀:でも、かわいすぎて頻繁に水をあげて枯らしてしまいました。こもり校長:なるほどね。小泉先生は?小泉:僕はマーシーがスタジオでピアノを弾いているのを見て、僕も1人でスタジオに入ったときにピアノを弾くようになったんです。遠藤:え! そうなん!?小泉:いま練習していて……もうちょっとしたら、僕のピアノ心に火がつきそうです。遠藤:まだついてないんや!小泉:難しすぎてまだついてないんですけど、ワンフレーズが弾けたときに「これ、いけるかな?」と思い出して……そろそろこの気持ちが咲きそうです。谷口:いいやん!古賀:素晴らしい!小泉:マーシーを超えようと思っているんで(笑)。遠藤:僕も練習中なので、2人で一緒に(がんばります)(笑)。この日の放送では……・「4月にある軽音楽部のライブでKANA-BOONの『ないものねだり』を演奏する予定だけど、練習に行き詰まっています」という16歳・「昨日、両思いの相手から告白されました。でも4月からは遠距離恋愛になるので、返事をためらっています」という18歳・「3月12日にある国立大学の後期試験に挑んで、将来はオーディオの半導体の研究がしたい」という18歳と電話をつなぎ、それぞれの“サクラ”が咲くようにエールを送りました。KANA-BOONは3月1日(水)に新曲『サクラノウタ』を配信リリース。3月11日(土)には、東京・立川ステージガーデンで開催される番組イベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』に出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/