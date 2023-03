aiko 16歳が歌う『カブトムシ』に「いけるやん！」歌い方を実践アドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月2日(木)の放送は、臨時教頭としてaikoさんが出演。『なんでも聞くよ』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、リスナーの話を聞きました。電話をつないだ5人のなかから、「カブトムシ」の歌い方をアドバイスしてほしいという16歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今日は、生徒(リスナー)が語りたいこと、自慢したいこと、質問したいこと、相談したいこと、伝えたいことを……!aiko教頭:なんでも聞くよ~!こもり校長:さっそく聞いていこう!北海道在住でカラオケが家の近くになく、まだ行ったことがありません。もし行ったら、aiko先生の「カブトムシ」を歌いたいと思っています。そこで、aiko先生にアドバイスをもらいたいです。こもり校長:カラオケがないって、どのくらいかかるの?リスナー:片道1時間、2時間くらいです。aiko教頭:それは大変! 行くときが楽しみだね!こもり校長:なんで、aiko教頭の曲を歌おうと思ったの?リスナー:もともとは、GENERATIONS先生とかBUMP OF CHICKEN先生をよく聴いていたんですけど、男性アーティストの曲は低くて歌えなくて……最近、aiko先生の曲を耳にして、女性アーティストの曲なら歌えるかなと思って、よくお風呂で歌っています。aiko教頭:ありがとう~。でも16歳やろ? 「カブトムシ」は、生まれる前の曲(1999年リリース)やわ(笑)。こもり校長:(笑)。生まれる前から日本中を熱狂させた曲よ。スーパー名曲!aiko教頭:そんな練習してくれているなんて、嬉しい! ありがとうございます!!リスナー:ありがとうございます!こもり校長:カラオケは誰と行く予定なの?リスナー:高校の仲のいい友達と行きたいです。こもり校長:歌うプランはあるの?リスナー:1曲目か2曲目に歌いたいと思っています。aiko教頭:「カブトムシ」を? 嬉しい!こもり校長:(スタッフからの情報で)「カブトムシ」を歌った音源を送ってくれているそうです。aiko教頭:送ってくれてんの!?リスナー:下手なんですけど……。aiko教頭:聴きたい!――リスナーが歌う「カブトムシ」の音源オンエア&aiko教頭とこもり校長も途中から歌に参加aiko教頭:(聴き終わって)素晴らしい! 音程もしっかりしてるし、いけるやん! 高いところも、ちゃんと出てるし……なんか嬉しかった。こもり校長:いけてましたね~。aiko教頭:でも、こもり校長は歌わんとって! (リスナーの歌声を)聴きたいやん!こもり校長:でも……aiko先生の曲、歌いたいやん(笑)。aiko教頭:歌いたいんやな、ありがとう(笑)。こもり校長:でもごめん、いいところを奪っちゃった(笑)。リスナー:いいえ(笑)。aiko教頭:でも、めっちゃ嬉しいです! 自信を持って大丈夫!こもり校長:たしかに、僕も(リスナーの)歌声を聴いて「めっちゃいいな」と思ったんですけど、この曲を歌うときに「実はこういうことを意識しているよ」とかありますか?aiko教頭:あ~、あんまりビブラートを使わないこと。ビブラートって知ってる? 「少し背の高いぃいぃいぃいぃ~♪」みたいな(笑)。リスナー:あ~、はい。aiko教頭:ああいうんじゃなくて、「いいー♪」ってまっすぐ揺れないで歌うように気をつけています。こもり校長:なるほどね。aiko教頭:素直に歌う、みたいな。ちょっと校長もやってみて!こもり校長:「少し背の高いイイイイー♪」。aiko教頭:めっちゃ背ぇ高いわ(笑)。こもり校長:あはは! 僕、音痴なんですよ。aiko教頭:いや、いけてた! 原キーで歌おうとしてたところが、もう100点!リスナー:(笑)。こもり校長:こんなやつもいるんだから、自信持っていいからね(笑)。aiko教頭:良かったよ(笑)。こもり校長:カラオケに行くとなったら……。aiko教頭:あれやな。1時間以上かかるから、道に気をつけてほしい(笑)。行きと帰りに気をつけてほしい。こもり校長:あと、すごく「延長どうしますか?」って聞いてくるから、最初から長めにとっときな?aiko教頭:そうやな。リスナー:わかりました(笑)。こもり校長:じゃあ、初のカラオケ楽しんできてね!aiko教頭:ありがとう! じゃあね~。リスナー:ありがとうございました!aikoさんは、3月の毎週木曜に“マンスリー教頭”として出演。5週にわたって、こもり校長とパーソナリティをつとめます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/