KANA-BOON 新曲『サクラノウタ』リリース『さくらのうた』『桜の詩』との違いとそれぞれのストーリー

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月6日(月)の放送は、KANA-BOONがゲスト出演。3月1日(水)リリースの新曲『サクラノウタ』と過去の楽曲との関連性や違いについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:先日(2月23日に)、SCHOOL OF LOCK! で新曲の『サクラノウタ』を初解禁させていただきました。KANA-BOON:ありがとうございました!谷口鮪(Vo./Gt.):嬉しかったです。こもり校長:この曲なんですけど、同じ曲名でリリースするのが3回目なんですよね?KANA-BOON:3曲目です(笑)。こもり校長:なのに全部違う曲って、そんなことあります?谷口:みんなどうなんかな? 意識してなかったけど、なかったんかな?(笑)。こもり校長:ないです!全員:(笑)。こもり校長:まず、2013年にリリースされた『さくらのうた』は、どんなことがテーマなんですか?谷口:当時の実体験というか……好きな人がいて、その人と歩いた桜の道の思い出が忘れられなくて歌になったんですけど、すごく不甲斐ない、切なさ全開みたいな……。全員:(笑)。こもり校長:不甲斐ないことはないですよ!谷口:その思い出を曲にした感じかな。こもり校長:めちゃくちゃいい曲ですよ! 次は2014年に『桜の詩』をリリース。これは、どういうことをテーマにしたんですか?谷口:さっきの“ひらがな『さくらのうた』”では、僕が「こう思っている」ということを歌にしたんです。それに対して、僕の好きだった子が「こんな気持ちだったらいいのにな」という、女性目線の歌詞を書いたんですよね。なので、そういう不甲斐なく別れた男が妄想で書いた相手目線の歌です……(笑)。こもり校長:“不甲斐なく”って言わないでくださいよ(笑)。谷口:「こういうふうに、思ってくれてたらいいな」という……桜を見ながら国道沿いを歩いて、俺のことを思い出してくれたらいいな、という気持ちを書いた曲です(笑)。こもり校長:この2曲はリリースも近いし、1曲目のアンサーソング的なとらえ方もできますか?谷口:そうですね。こもり校長:そこからですよ! 約9年です!古賀隼斗(Gt.):9年経った!こもり校長:3月1日に配信シングルとして、カタカナ表記の『サクラノウタ』をリリース。KANA-BOON:はい!こもり校長:9年ぶりに、また“桜”シリーズをやろう、と思ったきっかけは何だったんですか?谷口:去年かな? 俺がツイッターに『“桜の歌”が2曲あるから、いつかカタカナの桜の歌も作ろう』みたいなことをツイートしたんです。そしたら、マネージャーとかレーベルスタッフに呼び出されて……(笑)。こもり校長:「書いてましたよね?」って?谷口:「ツイートしてましたよね?」って言われて。全員:(笑)。谷口:ちょうど春が来るしいいんじゃない? ってことになって(笑)。これはギャグとしても、カタカナの桜の歌が作りたいという願望はずっとあったんです。それで生み出した曲です。制作期間は短かかったんやけど、自然とできるもんやなと。「いい曲できたな」と思った。KANA-BOON:うん。こもり校長:“カタカナ『サクラノウタ』”をやろうとなったときは、メンバーのみなさんはどう思いましたか?遠藤昌巳(Ba.):僕はいままでの“桜の歌”は、(昨年加入のため)制作経緯を見ていないんですけど、3曲目はすごく綺麗になったなと思いました。力強さもあるけど、ギターの音だったり装飾的なコーラスだったりが、すごく綺麗に散りばめられているんですよ。しかも切ないから、何回も聴きたくなるんですよ。古賀:客観的な意見でおもしろいですね。谷口:分析されとる!全員:(笑)。こもり校長:お2人(古賀さん、小泉さん)はどうですか?古賀:“桜の歌”は昔の曲というのもあって、初々しさというか……。谷口:どの“桜の歌”?こもり校長:すでに、2曲ありますから(笑)。古賀:ワン、ツー(笑)……は、初期衝動というかギターをかき鳴らす良さだったりがすごく出ていて。今回のスリーは……(笑)。遠藤:言い方(笑)。古賀:ギターの音が、今のKANA-BOONだったりするんです。でも、ワン、ツーのころを思い出して弾いたので、そういう気持ちも組み込まれていると思いますね。こもり校長:小泉先生はどうですか?小泉貴裕(Dr.):届いたときに、めちゃくちゃいい曲だと思ったんです。『さくらのうた』と『桜の詩』の雰囲気もありつつ、デビューしてから10年で培ってきた僕たちの音をしっかり出せた『サクラノウタ』だなと思います。また違った“桜の歌”として僕は認識していて、この曲は今のKANA-BOONの“桜の歌”だと思っています。こもり校長:先ほどのお話にあったように、ワン、ツーに初期衝動があったとしたら、今回はどんなテーマで制作したんですか?谷口:そこは悩みましたね。ワン、ツーが自分のなかではすごく美しく儚いストーリーがあったので、その延長線上にはしたくなかったんです。新しい“桜の歌”……自分じゃない誰かのストーリーにしたかったんですけど、でも俺たちのガチ勢……ファンは、「つながっているんじゃないか?」って考察してた。全員:(笑)。谷口:そうともとれるっちゃとれるし(笑)。でも、自分ごとじゃないものとして……イメージしたのは卒業式で。主人公に好きな人がいて、最後の日には卒業アルバムに何か書いたりするやん。でも、主人公は不甲斐ないから……(笑)。古賀:そこは、変わらんねや(笑)。谷口:勇気がないから、「これからも元気でね」みたいなことしか書けなくて。それを引きずったまま大人になっていってる……スリーのこいつは。だから、俺らの“桜の歌”で、1回も桜咲いてない。全員:(笑)。谷口:誰も結ばれてない(笑)。古賀:“咲かない”歌なんや(笑)。――ここで、『サクラノウタ』オンエアこもり校長:2023年にリリースされた、KANA-BOONでカタカナ表記の『サクラノウタ』……。谷口:変な説明!こもり校長:このタイトルはラジオ泣かせですよ!谷口:そうですね。「どれやねん?」ってなりますよね。全員:(笑)。KANA-BOONは、3月11日(土)に東京・立川ステージガーデンで開催される番組イベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』に出演。また、メジャーデビュー10周年を記念したワンマンライブ『KANA-BOON 10th Anniversary KICK OFF LIVE「Sunny side up - Moon side up」』を、4月30日(日)に大阪・大阪城音楽堂、5月14日(日)に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)で開催します。野外でのワンマンは初めてとのことです。詳細は、オフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/