WBC2023 野球日本代表侍ジャパン 番組表（最新情報）
WBC2023（ワールド・ベースボール・クラシック）では、日本代表「侍ジャパン」が優勝に向け戦う。世界一を賭けた熱い戦いに華を添えるのは、テレビ・ラジオ・ネット放送の解説者たちだ。この記事では、一次ラウンドから決勝ラウンドまでの各メディアの放送予定と担当の解説者たちを紹介していく。
テレビ放送日程（地上波・BS）
3/9（木）
18：00～【TBS系列】「中国×日本」（一次ラウンド・プールB1日目）
解説者：原 辰徳、稲葉篤紀、佐々木主浩
3/10（金）
18：00～【TBS系列】「韓国×日本」（一次ラウンド・プールB2日目）
解説者：新井貴浩、内川聖一、槙原寛己
3/11（土）
18：30～【テレビ朝日系列】「チェコ×日本」（一次ラウンド・プールB3日目）
解説者：未定
3/12（日）
18：34～【テレビ朝日系列】「日本×オーストラリア」（一次ラウンド・プールB4日目）
解説者：未定
3/16（木）
18：30～【テレビ朝日系列】「プールA2位×プールB1位」（準々決勝）
解説者：未定
＊日本がプールBを1位通過の場合、この試合に進出
主なラジオ放送日程
3/9（木）
試合開始：午後7時【ニッポン放送】「中国×日本」（一次ラウンド・プールB1日目）
解説者：谷繁元信、AKI猪瀬
3/10（金）
試合開始：午後7時【ニッポン放送】「韓国×日本」（一次ラウンド・プールB2日目）
解説者：里崎智也、AKI猪瀬
3/11（土）
試合開始：午後7時【ニッポン放送】「チェコ×日本」（一次ラウンド・プールB3日目）
解説者：谷繁元信、AKI猪瀬
3/12（日）
試合開始：午後7時【ニッポン放送】「日本×オーストラリア」（一次ラウンド・プールB4日目）
解説者：井端弘和、AKI猪瀬
3/16（木）
試合開始：午後7時【ニッポン放送】「プールA2位×プールB1位」（準々決勝）
＊日本がプールBを1位通過の場合、この試合に進出
インターネット配信
3/9（木）
18：00～【Amazon Prime Video】「中国×日本」（一次ラウンド・プールB1日目）
解説者：里崎智也、王 貞治
3/10（金）
18：00～【Amazon Prime Video】「韓国×日本」（一次ラウンド・プールB2日目）
解説者：未定
3/11（土）
18：00～【Amazon Prime Video】「チェコ×日本」（一次ラウンド・プールB3日目）
解説者：未定
3/12（日）
18：00～【Amazon Prime Video】「日本×オーストラリア」（一次ラウンド・プールB4日目）
解説者：未定
3/16（木）
18：30～【Amazon Prime Video】「プールA2位×プールB1位」（準々決勝）
解説者：未定
＊日本がプールBを1位通過の場合、この試合に進出
※予定はすべて変更の可能性あり
テレビ放送日程（地上波・BS）
3/21（祝・火）
時間未定【TBS系列】「準々決勝2の勝者×準々決勝4の勝者」（準決勝）
解説者：未定
3/22（水）
7：55～【テレビ朝日系列】「準決勝1の勝者×準決勝2の勝者」（決勝）
＊日本が決勝進出した場合放送予定
解説者：未定
主なラジオ放送日程
3/21（祝・火）
試合開始：午前8時【ニッポン放送】「準々決勝2の勝者×準々決勝4の勝者」（準決勝）
3/22（水）
試合開始：午前8時【ニッポン放送】「準決勝1の勝者×準決勝2の勝者」（決勝）
＊日本が決勝進出した場合放送予定
インターネット配信
3/21（祝・火）
7:00~【Amazon Prime Video】「準々決勝2の勝者×準々決勝4の勝者」（準決勝）
解説者：未定
3/21（祝・火）
7:00~【Amazon Prime Video】「準決勝1の勝者×準決勝2の勝者」（決勝）
解説者：未定
※予定はすべて変更の可能性あり
【了】