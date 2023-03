乃木坂46の32ndシングル「人は夢を二度見る」の収録曲が発表された。

1期生、および2期生の全員がグループを卒業し、3期生、4期生、5期生で構成された初のシングルとなる本作。表題曲では、久保史緒里と山下美月がダブルセンターを務める。

本作は初回限定盤A、B、C、D、通常盤の全5形態が展開され、2月にグループを卒業した秋元真夏のセンター曲「僕たちのサヨナラ」は全形態に収録される。ほかにも、5期生による楽曲「心にもないこと」、遠藤さくらと井上和による初のユニット曲「黄昏はいつも」、久保、向井葉月、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜という野球好きメンバーによる応援歌「Never say never」、アンダー楽曲「さざ波は戻らない」、そして3期、4期、5期の最年少メンバーである岩本蓮加、筒井あやめ、小川彩によるユニット曲「涙の滑り台」が形態別に収録される。

乃木坂46「人は夢を二度見る」収録曲

初回限定盤 Type-A

01. 人は夢を二度見る

02. 僕たちのサヨナラ

03. 心にもないこと

04. 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~

05. 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~

06. 心にもないこと ~off vocal ver.~

初回限定盤 Type-B

01. 人は夢を二度見る

02. 僕たちのサヨナラ

03. 黄昏はいつも

04. 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~

05. 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~

06. 黄昏はいつも ~off vocal ver.~

初回限定盤 Type-C

01. 人は夢を二度見る

02. 僕たちのサヨナラ

03. Never say never

04. 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~

05. 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~

06. Never say never ~off vocal ver.~

初回限定盤 Type-D

01. 人は夢を二度見る

02. 僕たちのサヨナラ

03. さざ波は戻らない

04. 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~

05. 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~

06. さざ波は戻らない ~off vocal ver.~

通常盤

01. 人は夢を二度見る

02. 僕たちのサヨナラ

03. 涙の滑り台

04. 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~

05. 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~

06. 涙の滑り台 ~off vocal ver.~