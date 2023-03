「PUNKSPRING」最終追加ラインナップでASH DA HEROら発表

2023年3月25日(土)に東京・幕張メッセ、3月26日(日)にインテックス大阪で開催される「PUNKSPRING」の最終追加ラインナップが発表された。

これまでのラインナップ発表で、MY CHEMICAL ROMANCE念願の復活来日が実現することが明らかに。さらにパンクの枠を越え不動の人気を誇るSUM 41や、「パンクとは」を常に先導しているメロディックパンクの先駆者BAD RELIGION、ポップパンクの代表的存在SIMPLE PLAN SKA&PUNK、注目を集めている新星THE INTERRUPTERS、日本から04 Limited Sazabys、The BONEZの出演が発表されていた。

そして今回、東京にHEY-SMITH、TOTALFAT、ASH DA HERO、大阪にSurvive Said The Prophet、KNOCK OUT MONKEYの出演が発表。さらに、東京、大阪両公演のOpening ActとしてCVLTEの出演が決定した。

<ライブ情報>

「PUNKSPRING2023」

2023年3月25日(土)東京・幕張メッセ

出演:MY CHEMICAL ROMANCE / SUM 41 / BAD RELIGION / SIMPLE PLAN / THE INTERRUPTERS / 04 Limited Sazabys / The BONEZ/HEY-SMITH / ASH DA HERO / TOTALFAT / opening act : CVLTE

時間:OPEN 10:30 / START 11:30

料金:一般 14000円 / GOLD TICKET 20000円※特典グッズ付き・専用観覧エリアあり (各税込/All Standing /1ドリンク代別途必要)

2023年3月26 日(日)インテックス大阪

出演:MY CHEMICAL ROMANCE / SUM 41 / BAD RELIGION / SIMPLE PLAN / 04 Limited Sazabys / The BONEZ / Survive Said The Prophet / KNOCK OUT MONKEY / opening act : CVLTE

時間:OPEN 10:30 / START 11:30

料金: 一般 12000円 / GOLD TICKET 18000円※特典グッズ付き・専用観覧エリアあり(各税込/All Standing /1 ドリンク代別途必要)

チケット一般発売日:調整中

※東京と大阪では出演アーティストが異なります。

※出演ラインナップ変更による払い戻しはいたしません。

※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。

※小学生以上はチケット必要。

※未就学児の入場は必ず保護者同伴の上、保護者 1 名につき、児童 1 名のみ入場可能。但し入場エリアの制限あり。

※ウェブサイトの注意事項を必ずご確認いただいた上でチケット購入、来場ください。

オフィシャルサイト:www.punkspring.com