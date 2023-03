『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』シリーズより『シークフェルト音楽学院中等部』による単独ライブ「0th」が3月5日、飛行船シアターにて開催された。

2021年11月にお披露目されたシークフェルト音楽学院中等部(以下中等部)。舞台やアプリゲームへの登場など、着実にファンを増やしてきた中等部による初の単独ライブ「0th」。

中等部のユニットテーマソング「アフレぐ!~Aufregendes leben~」を冒頭で披露し、会場のボルテージを一気に高めると、その後も舞台楽曲やカバー曲、新曲「ユメみロ」など全12曲を披露。

2023年6月に開催する舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The STAGE 中等部- Rebellion」の新情報に加え、2ndシングルの発売や、1st単独LIVEの開催も発表され、今後の展開がますます楽しみとなった。

