5月20日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで行われるライブイベント「声優紅白歌合戦2023」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「声優紅白歌合戦」は中田譲治が発起人となり、2019年に立ち上げた“声優による、声優ファンのための祭典”。このたび発表された出演者は紅組の伊藤彩沙、富田美憂、福原香織、冨永みーな、白組の榊原優希、高橋広樹、中尾隆聖、古谷徹というラインナップとなっている。

また紅組MCをフリーアナウンサーの松澤千晶、白組MCを柳原哲也(アメリカザリガニ)が担当することも決定。MC2人と古谷、今回初参加となる中尾、冨永からのコメントも公開された。

古谷徹 コメント

しばらくオンラインでしか開催出来なかった「声優紅白歌合戦」ですが、ついにファンのみんなの前で生で歌えることになりました! 会場も僕の地元の横浜です。みんなには是非この機会にガンダムファクトリーやエアキャビンなど今の横浜の魅力を体験してもらいたいです。みんなと一緒に盛り上がる素敵なひとときを楽しみにしています。

中尾隆聖 コメント

今回初参加させて頂く事になり、大変楽しみにしています。と言っても私が知っているアニメソングは昭和のものばかりですが、新しい曲は余りしりませんが大丈夫でしょうか?取り敢えず皆様の足を引っ張らないように頑張ります。よろしくお願い致します。

冨永みーな コメント

声優紅白歌合戦、初参戦です。アニメソングは好きな曲ばかりで選曲困り中です。アニメソングパワー溢れるステージとなるよう頑張ります。とても楽しみです。ワクワク&ドキドキは元気の源です。えっと、、、、紅組の応援、宜しくお願いします。

松澤千晶 コメント

声優さんじゃないけれど、良いのかな…? これがお話をいただいた時の第一印象でした。

大変ありがたい一方、私に務まるだろうかと悩んでいたところ、「銃は私が構えよう、照準も私が定めよう…」ふと聞こえたのです、イマジナリー中田譲治さんの声が!

様々な物語を歩んできたからこその、声優さんにしかできない表現があると思います。

当日を楽しみにしております。

柳原哲也(アメリカザリガニ)コメント

アニメが好きで、アニメを見続けてきたお陰で、ありがたい事に声優さんとの色んなイベントや配信などに、芸人でありながらMCとして使っていただいてきました。

それもこれも全てがこの時のためだったのかと光栄に思っております!!

今まで以上に全身全霊で挑まさせていただきます!!!

ありがとうございます!!! 頑張ります!!

声優紅白歌合戦2023

2023年5月20日(土)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

<出演者>

紅組:伊藤彩沙 / 富田美憂 / 福原香織 / 冨永みーな / and more

白組:榊原優希 / 高橋広樹 / 中尾隆聖 / 古谷徹 / and more