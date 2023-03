初代テレビアニメ『ゾイド-ZOIDS-』4／3から地上波再放送！

テレビアニメ『ゾイド-ZOIDS-』が、TOKYO MXにて2023年4月3日(月)から地上波再放送されることが決定した。

『ZOIDS(ゾイド)』シリーズは、タカラトミーが旧トミー時代の1983年から展開している組み立て玩具シリーズ。今年2023年に40周年を迎えた。恐竜や動物をモチーフにした ”メカ生命体” がゼンマイやモーターの力で歩行・走行し、様々なアクションを行うのが魅力だ。

この度、2022年10月から展開している「ゾイド40周年プロジェクト」の1つとして、1999年に地上波で放送された初代テレビアニメ『ゾイド-ZOIDS-』を、4月3日(月)19時からTOKYO MXにて再放送!

子どもの頃に夢中になってゾイドで遊んでいた大人ファンから ”テレビアニメ『ゾイド-ZOIDS-』の映像を見たい” という声に応える形で再放送が決定致した。

大人ファンだけでなく、子どもたちや親子など幅広い年代が共に楽しめる作品をぜひお楽しみに!

また、40年の歴史を振り返る全国巡回型の展示会「ZOIDS展」も2023年5月26日(金)から大阪「梅田ロフト」を皮切りに開催。

2023年4月から順次発売となる、歴代主人公機のデザインとギミックをリファイン(改良)し、劇中再現度を高めた40周年記念商品「40th Anniversary ZOIDS」シリーズもあわせて要チェックだ。

