INI、9カ月ぶりのシングル『DROP That』5月24日に発売

INI、2023年5月24日（水）に4thシングル『DROP That』を発売することを発表した。

昨年12月にリリースした1stアルバム『Awakening』では7冠を達成し、全国12万人動員の初アリーナツアーを完走したグローバルボーイズグループINI。今作は、初週73.7万枚を売り上げた前作『M』より9カ月ぶりのシングルとなる。「全てDROP Thatして楽しむ」をコンセプトに、ひとりぼっちのように感じる時も全部放り投げて一緒に楽しもうという想いが込められている。

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＜リリース情報＞

INI

『DROP That』

発売日：2023年5月24日（水）

形態数：3形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤）

初回限定盤A（CD+DVD）

価格：¥1900（税込）

CD

1. FANFARE

2. Lets Escape

3. INItialize

4. DROP

DVD PhotoINIsm #1

初回プレス限定封入特典

・応募抽選券（シリアルナンバー）1枚

・セルカトレーディングカード1枚（初回限定盤Aver.11種類から1枚ランダム封入）

・ソロ ビジュアルステッカー1枚（初回限定盤Aver.11種類から1枚ランダム封入）

初回限定盤B（CD +DVD）

価格：¥1900（税込）

CD

1. FANFARE

2. Lets Escape

3. INItialize

4. DROP

DVD PhotoINIsm #2

初回プレス限定封入特典

・応募抽選券（シリアルナンバー）1枚

・セルカトレーディングカード1枚（初回限定盤Bver.11種類から1枚ランダム封入）

・ソロ ビジュアルステッカー1枚（初回限定盤Bver.11種類から1枚ランダム封入）

通常盤（CD）

価格：¥1400（税込）

CD

1. FANFARE

2. Lets Escape

3. INItialize

4. DROP

初回プレス限定封入特典

・応募抽選券（シリアルナンバー）1枚

・セルカトレーディングカード1枚（通常盤 11種類から1枚ランダム封入）

・ソロ ポラロイド風フォトカード1枚（11種類から1枚ランダム封入）