ELLEGARDENが7月から8月にかけてワンマンツアー「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」を開催する。

本日3月5日の千葉・千葉LOOKを皮切りに、最新アルバム「The End of Yesterday」を携えたライブハウスツアー「The End of Yesterday Tour 2023」をスタートさせたELLEGARDEN。「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」は北海道、熊本、愛知の3都市でのアリーナ公演、大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場での野外公演、そしてツアーファイナルは2018年の再始動ライブ以来、5年ぶりとなる千葉・ZOZOマリンスタジアム公演で構成される。

チケット情報などの詳細は追ってアナウンスされる。

Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023

2023年7月8日(土)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2023年7月15日(土)熊本県 グランメッセ熊本

2023年8月8日(火)愛知県 日本ガイシホール

2023年8月12日(土)大阪府 舞洲スポーツアイランド 特設会場

2023年8月17日(木)千葉県 ZOZOマリンスタジアム