明治安田生命J3リーグ第1節が4日と5日に行われた。

戸田和幸監督が就任したSC相模原は、オープニングカードでガイナーレ鳥取と対戦。前半2失点で折り返した相模原は、後半に2点を返して追いついたものの、試合終了間際に痛恨の失点。初戦は悔しい2-3の敗戦となった。

今季から中山雅史監督が率いるアスルクラロ沼津は、試合終了間際の失点でカマタマーレ讃岐に0-1敗戦。

昇格組のFC大阪は、敵地で鹿児島ユナイテッドFCと対戦。2分に島田拓海が記念すべきクラブのJ初ゴールを挙げたものの、89分と後半アディショナルタイム1分に立て続けの失点。痛恨の逆転負けでFC大阪の初勝利はお預けとなった。

同じく昇格組の奈良クラブは、松本山雅FCに0-2で敗れて黒星スタートとなった。なお、2021年から奈良を率いるフリアン・マリン・バサロ監督は33歳8カ月20日での指揮となり、Jリーグにおける最年少監督の記録を更新。これまでの最年少記録は、シュタルフ悠紀監督(現AC長野パルセイロ)が2019年にY.S.C.C.横浜で記録した34歳7カ月6日だった。

倉貫一毅新監督の下、1年でのJ2復帰を目指すFC琉球は、ホームでヴァンラーレ八戸と対戦。44分にケルヴィンが決めた技ありのミドルシュートが決勝点となり、白星スタートを切った。

同じく降格組のいわてグルージャ盛岡は、敵地で愛媛FCと対戦。6分に宮市剛が先制点を挙げると、その後はゴールラッシュに。1点を返されたものの、5-1の大勝で松原良香新監督の初陣を飾った。

日本代表コーチを務めていた上野優作氏を新監督に招へいしたFC岐阜は、敵地でギラヴァンツ北九州と対戦。先制点を守りきれず、1-1のドローに終わった。

このほか、カターレ富山、長野、FC今治が開幕戦で勝ち点「3」を掴んだ。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第1節

▼3月4日(土)

SC相模原 2-3 ガイナーレ鳥取

鹿児島ユナイテッドFC 2-1 FC大阪

FC琉球 1-0 ヴァンラーレ八戸

▼3月5日(日)

Y.S.C.C.横浜 1-2 カターレ富山

奈良クラブ 0-2 松本山雅FC

FC今治 1-0 福島ユナイテッドFC

テゲバジャーロ宮崎 0-2 AC長野パルセイロ

カマタマーレ讃岐 1-0 アスルクラロ沼津

ギラヴァンツ北九州 1-1 FC岐阜

愛媛FC 1-5 いわてグルージャ盛岡

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 岩手(3/+4)

2位 松本(3/+2)

2位 長野(3/+2)

4位 鳥取(3/+1)

5位 富山(3/+1)

5位 鹿児島(3/+1)

7位 讃岐(3/+1)

7位 今治(3/+1)

7位 琉球(3/+1)

10位 岐阜(1/0)

10位 北九州(1/0)

12位 相模原(0/-1)

13位 YS横浜(0/-1)

13位 FC大阪(0/-1)

15位 八戸(0/-1)

15位 福島(0/-1)

15位 沼津(0/-1)

18位 奈良(0/-2)

18位 宮崎(0/-2)

20位 愛媛(0/-4)

◆■第2節の対戦カード

▼3月11日(土)

13:00 YS横浜 vs 鳥取

15:00 鹿児島 vs 今治

17:00 琉球 vs 岩手

▼3月12日(日)

13:00 奈良 vs 八戸

13:00 宮崎 vs FC大阪

14:00 沼津 vs 富山

14:00 岐阜 vs 松本

14:00 北九州 vs 讃岐

15:00 相模原 vs 福島

15:00 愛媛 vs 長野

