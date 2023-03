『ハリー・ポッター』シックなホグワーツ紋章のリュックやポーチでお出かけ！

『ハリー・ポッター』に登場するホグワーツの紋章がプリントされたリュックやポーチなど、シックなデザインの「ハリー・ポッター 縫製シリーズ」が登場する。

『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。

本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

この度登場する「ハリー・ポッター 縫製シリーズ」では、艶のあるブラックの生地を使用し、大きくプリントされたホグワーツの紋章が印象的な3ポケットポーチ、ラウンドポーチ、巾着、リュックサックの4アイテムを展開。ゴールドのジッパーやチェーン、ホグワーツの文字がプリントされた黒のリボンがさりげないアクセントになっている。

リュックの中にポーチや巾着を忍ばせたり、小さめのラウンドポーチはチェーン付きなのでリュックにぶら下げたりと、組み合わせて使ってもとっても可愛い!

普段使いにぴったり、落ち着いたシックなデザインの「ハリー・ポッター 縫製シリーズ」で、作品の世界観に浸りながらお出かけを楽しもう♪

本アイテムは2023年3月中旬から雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなどで順次販売開始。また、セブンネットショッピングでも2023年3月中旬以降販売予定だ。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)