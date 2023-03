木村拓哉「腹わって話すね」…『FNS歌謡祭』を観て“初対談”を希望したSUPER BEAVERの印象は？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月のマンスリーゲストは、ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太さん(Vo.)です。2月26日(日)の放送では、渋谷さんが今後の目標を語りました。木村から、今後の夢や目標を問われた渋谷さん。「具体的な目標っていうのは、あんまり掲げたことがないんですけど、年齢もぼちぼち36歳になりますし、ありがたいことにいろいろなことを経験させていただけるようになってきたからこそ、日々、昨日よりも楽しく、昨日よりもワクワクしていたいっていうのが目標の1つとしてあるので」と語ります。続けて「毎日単位でやると難しいかもしれないので、年単位で2023年のほうが2022年よりも楽しかったし、ワクワクドキドキできた。じゃあ、2024年も……っていう歳の取り方をしていきたいですね」と明かしました。毎回、ゲストが「人生の1曲」を紹介するコーナー。渋谷さんが選曲したのは、山下達郎さんの「LOVE'S ON FIRE」でした。「今回、人生の1曲というテーマを提示されて震え上がりまして。“ヤベーな!”って思った結果、最後の最後まで選べなかったんです。だからもう、すごく単純な理由で、おそらく“自分が生まれてから、この歳まで生きてきたなかで一番聴いたアーティストの、“一番新しい曲”にしようと思って」と言い、山下達郎さんの「LOVE'S ON FIRE」を挙げた渋谷さん。そして、ここで木村からSUPER BEAVERのテレビ出演に関するコメントが。2022年12月7日(水)、14日(水)にオンエアされた年末恒例の大型音楽番組「2022 FNS歌謡祭」(フジテレビ系)の第1夜で、SUPER BEAVERがオフコースの「言葉にできない」をカバーした放送を観たという木村。「腹割って話すね。あれを観たときに、“このバンドすっげー真面目だな”と思った」と印象を語ります。続けて「しかも、なんて言うんだろう……あれだけの音楽番組だから、それこそ武部(聡志)さんとかがさ、ずっといらっしゃる状況のなかで、要はどなたの力も借りず、バンドの音だけで『言葉にできない』をやったのを拝見したときに、“うわっ、この人たち、すげーちゃんとしている”と思って」と言い、「それで、『ゲストにどんな人を呼んでみたいですか?』っていう話になったときに、『俺、この間観たSUPER BEAVERってやつら、すげーちゃんとしていると思うんだけど、話できないかな?』ってなって、今日来てもらったの」と明かします。それを聞いた渋谷さんは、「マジですか!? すっごいうれしい! 光栄です」と声を弾ませ、「人生で初めて買ったCDがオフコースで、僕の一番基盤になっているのはオフコースで、小田和正さんなんですよ。なので、ここでもオフコースか小田さんの曲を選ばせていただこうかなと思ったんですけど、ルーツやいろいろなことを考え出すと頭がまわらなくなって、(自分にとって)一番のルーツで、自分の基盤を作ってくれたオフコース・小田さんと、そこから自分の人生に色を付けてくれた山下達郎さんは、僕にとっても、切っても切れないお二方なんです」と、敬愛する小田和正さんと山下達郎さんへの思いを語りました。SUPER BEAVERは、7月22日(土)、23日(日)の2日間にわたり、富士急ハイランド・コニファーフォレストにてワンマンライブ「SUPER BEAVER 都会のラクダ SP ~ 真夏のフジQ、ラクダにっぽんいち ~」を開催予定です。詳しい情報は、SUPER BEAVERの公式Webサイトをご確認ください。次回3月5日(日)のゲストは、DA PUMPのISSAさんです。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/