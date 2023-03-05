内藤泰弘原作によるTVアニメ「TRIGUN STAMPEDE（トライガンスタンピード）」の“クライマックスビジュアル”が公開された。

クライマックスビジュアルは主人公のヴァッシュとその双子の兄・ナイヴズが対峙する、躍動感あふれる構図に。また3月11日23時より放送される第10話のあらすじと予告動画も公開された。なお3月8日まで、Twitterでハッシュタグ「#ヴァッシュ目撃」を付けて同作の感想をツイートすると、アニメイトポイント600ポイントが抽選で当たるキャンペーンも実施中だ。

TVアニメ「TRIGUN STAMPEDE」

放送情報

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:00～（初回1月7日は23:15～放送）

AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:00～

※リピート放送毎週水曜日10:00～、金曜日16:00～

スタッフ

原作：内藤泰弘（少年画報社 ヤングキングコミックス刊）

監督：武藤健司

ストーリー原案：オキシタケヒコ

構成・脚本：稲本達郎、岡嶋心、上田よし久

コンセプトアート・キャラクター原案：田島光二

チーフデザイナー：大津直

キャラクターデザイン：渡邊功大、諸貫哲朗、阿比留隆彦、佐藤秋子、二宮壮史、天野弓彦

セットデザイン：青木智由紀、藤瀬智康、榊枝利行、上條安里

クリーチャーデザイン：山森英司

スペシャルエフェクトデザイン：押山清高

CGチーフディレクター：井野元英二

VFXアートディレクター：山本健介、早川大嗣

色彩設計：橋本賢

美術監督：金子雄司

画面設計：斉藤寛

撮影監督：青木隆、越田竜大

編集：今井大介

リレコーディングミキサー：藤島敬弘

サウンドエディター：勝俣まさとし

音楽：加藤達也

制作：オレンジ

キャスト

ヴァッシュ・ザ・スタンピード：松岡禎丞

メリル・ストライフ：あんどうさくら

ロベルト・デニーロ：松田賢二

ニコラス・D・ウルフウッド：細谷佳正

ミリオンズ・ナイヴズ：池田純矢

ウィリアム・コンラッド：中尾隆聖

レガート・ブルーサマーズ：内山昂輝

ザジ・ザ・ビースト：TARAKO

ヴァッシュ・ザ・スタンピード（幼少期）：黒沢ともよ

ミリオンズ・ナイヴズ（幼少期）：花守ゆみり

レム・セイブレム：坂本真綾

(c)2023 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STAMPEDE」製作委員会