カプコンは、YouTubeコンテンツとして、「カプコンスポットライト 2023.3.10」を2023年3月10日7時30分に配信する。

番組の放送時間は26分程度。『バイオハザード RE:4』、『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』をはじめ、2023年に発売を予定しているタイトルの追加情報や最新情報などを紹介する。

カプコンスポットライト 2023.3.10

『バイオハザード RE:4』(PS5、PS4、Xbox Series X|S、Steam)

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PS5、PS4)

『エグゾプライマル』(PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam)

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.