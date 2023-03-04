YouTuberの平成フラミンゴが4日、国立代々木競技場第一体育館で開催された「第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER」に出演した。
（オススメ動画）
🎬山本舞香、ヘソ出しコーデで投げKiss！高橋ひかるはクールにランウェイ 「マイナビ TGC 2023 S/S」
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