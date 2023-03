乃木坂46賀喜遥香「いちばん似てる」「これがやりたくて作った」イラストを担当した4期生LINEスタンプを紹介

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月2日(木)の放送では、自身がイラストを担当し2月24日に発売された4期生のLINEスタンプについて、それぞれのエピソードとこだわりを明かしました。4期生16人全員のイラストについて語ったなかから、北川悠理さんと黒見明香さんのスタンプについてのコメントを紹介します。賀喜:2段目の1番左が北川悠理ちゃんです!『はい!』って手をあげているスタンプなんですけど、迷ったんですよね。悠理ちゃんって帰国子女で英語もしゃべれるので、英語でもいいかなって思ったんです。「ハロー!」とか、「フーアーユー?」、「ワッツ?」とかあったらいいなって思ったんですけど……悠理ちゃんって頭が良くてクイズも得意なので、クイズに答えるときの『はい!』っていうのをどうにかしてスタンプっぽくできないかなと思って……ひらめいている悠理ちゃんにしました!4期生のメンバーに、「悠理ちゃんがいちばん似てる」ってイラストを褒めてもらいました。ひらめいた時に使ってください!賀喜:その隣が、黒見明香ちゃんです!くろみんが、何にするか最初に決まったんですよ。(テレビ東京系で放送中の)『乃木坂工事中』を見ていただけたらわかるんですけど、『最近どうよ』って先輩風を吹かせている持ちネタです(笑)。どうしても、このくろみんをスタンプにしたかった! これがやりたくてLINEスタンプを作ったまである(笑)。それくらい大好きなくろみんのスタンプです!LINEスタンプの画像は、番組のWebサイトにある「乃木坂LOCKS!」の放送後記で紹介されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/