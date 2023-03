LiSA「本当のライブベスト」「ちょっと入れすぎました(笑)」1stライブからも選曲、初のライブ映像ベスト盤発売

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。3月1日(水)の放送では、近況やリスナーのメッセージを紹介し、その際に触れた4月19日(水)に発売されるライブBlu-ray & DVD『LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG〜』について語りました。LiSA:最近のLiSA先生ですが……ライブベスト(の制作)に心を燃やしています(笑)。曲を選ぶところから、どんなことをやりたいか、というのも全部口を出させてもらっているんですけど……最初の選曲だと曲数が少なかったので、「これも入れたい! あれも入れたい!」って言ってたら、ディスクがいっぱいになっちゃったんです(笑)。そんななかで、いろいろ調整してもらってやっている状態です! 一生懸命作っています!LiSA先生! なんとLiVEのベスト盤を発売されるんですね! おめでとうございます!『LADY BUG』の円盤化はもちろん期待してましたが、今までのLiVEも全部含めた計50曲4時間以上だなんて、「こんなにも豪華なものを受け取れるんだ」と思うと4月が待ち遠しくてたまりません!いつもたくさんねりねりしていただき、ありがとうございます!(18歳)LiSA:いやー、今回のライブベストは本当にすごいですよ! 計50曲・4時間以上は、“ライブベスト”って言われてるディスクだけですからね。それプラス、『LADYBUG』だったりその特典だったり……さらに、もう1枚特別なディスクがあります(笑)。もう4時間なんかじゃ収まらない! お休みの日を丸1日いただきます。1日じゃ足りないかもしれないですね〜(笑)。LiSA:このライブベストには、2011年に開催したファーストライブの楽曲から入っています。その会場は、渋谷のO-EASTでしたね。この映像は、見たことない人がたくさんいると思います。「あ~、あの場面のあの曲最高だったなー」とか思い出を振り返りながら、選曲しています。私、ちゃんと1回全部見たからね(笑)。そのなかからきちんと選曲しましたので、本当のライブベストになっていると思います!さらに、ソロデビュー10周年アリーナツアー最終日の2021年12月8日に日本武道館で開催した『LiVE is Smile Always~LADYBUG~』も初映像化となっています。ちなみにブルーレイで3枚組、DVDだと5枚組です。ちょっと入れすぎましたね(笑)。最初はシングルだけでライブベストを作ろうと思ってたんですけど、「いやでもなー、あのライブのベストアクトこの曲だしなー」みたいな感じで、いろんな曲が入って増えちゃったので、みなさん心して見てください!この日の放送で、3月の放送をもって番組を卒業することが発表されました。最後の出演は、3月29日(水)です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/