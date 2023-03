aiko「木のベッドにやすりをかけたり真っ赤に塗ったり」1人暮らしで寂しい夜の過ごし方

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月2日(木)の放送は、臨時教頭としてaikoさんが出演。『なんでも聞くよ』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、リスナーの話を聞きました。電話をつないだ5人のなかから、大学進学のために10日前から1人暮らしを始めたという18歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:aiko教頭とおこなう初日の授業テーマは、『なんでも聞くよ』! 今、生徒(リスナー)が語りたいこと、自慢したいこと、質問したいこと、相談したいこと、伝えたいことを、aiko教頭と一緒に……!aiko教頭:なんでも聞くよ~!こもり校長:aiko先生のことが大好きなの?リスナー:はい! めちゃくちゃ好きで、中学2年生からファンクラブに入っています。aiko教頭:ありがとうございます……! ほんま? マジ!? aikoの曲、聴いてくれてんの?リスナー:めちゃくちゃ聴いてますよ。aikoの曲しか聴いてないです(笑)。こもり校長:……にしては、落ち着いてるね。aiko教頭:(笑)。リスナー:いや、心臓がバクバクしています(笑)。こもり校長:緊張しているということですが、話したいことがあるんでしょ?aiko教頭:なんでも聞くよ?リスナー:最近、1人暮らしを始めたんです。念願の1人暮らしでウキウキしていたんですけど、「思ってたんと違うな」となって寂しい毎日を過ごしています。aiko先生は1人暮らしをしていたときに、その寂しさをどう乗り越えたのか教えてほしいです。aiko教頭:私も18歳で1人暮らしを始めたんやけど……引っ越した最初のころは、荷物を片づけたりして「がんばるぞ!」「楽しいぞ!」と思ったけど、今ぐらいは一旦寂しくなるかもしれんね。こもり校長:この寂しさみたいなところを、教頭はどうやって乗り越えたんですか?aiko教頭:教頭は……CDラックとかをペンキで塗ったりして、夜を過ごしてたよ。こもり校長:DIY!aiko教頭:そう(笑)。1人暮らしって、自分の秘密基地ができるわけやん? 家族で住んでいたときは、「壁にポストカード貼りたいな」とか思っても貼る場所がなかったりしたから。リスナー:あ~!aiko教頭:部屋に好きな物をいっぱい貼って……ベッドも普通の木製やってんけど、やすりをかけたり真っ赤に塗ったりして、夜中を過ごしてたよ。リスナー:私も、aikoのライブグッズを飾っています。aiko教頭:うそぉ……(笑)。こもり校長:もうすでに、趣味で埋まっているんだね(笑)。aiko教頭:aikoも貼りに行こうか!? 貼りに行きたい!リスナー:え~、来てください……(笑)。aiko教頭:冷蔵庫の中を開けたい!こもり校長:(笑)。こもり校長:まぁでも、趣味に費やすのはいいことですよね。aiko教頭:そう。好きなことを好きなだけして。学校もあるから早起きせなあかんこともあるけど、自分の寂しい時間を……寂しい時間にも絶対に意味があるからさ。リスナー:はい……!aiko教頭:楽しく……なんて言うんやろ、自分でちょっとずつシフトチェンジしていくと、将来「あのとき、よかったな」って思うと思うよ。今日こうやって電話したことも、思い出にしてほしいなと思うし。リスナー:もう、一生の思い出になりました。aiko教頭:大丈夫、寂しくないからね。リスナー:はい。こもり校長:今日は、こうしてたくさんしゃべれたわけじゃない? 今夜は寂しくなく寝れそう?リスナー:ぐっすり眠れます!aiko教頭:よかった~。こもり校長:じゃあ最後に、教頭に愛を伝えちゃってよ!リスナー:ツアーに申し込んだので、絶対に行きます! チケットが取れなかったら、リセールも申し込みます!aiko教頭:幸せすぎる……ほんまにありがとう! 絶対待ってるからね。ライブで「あのときにしゃべった私です!」って言ってね! 待ってるからね!こもり校長:今日はゆっくり寝てよ~!リスナー:はい!このほかには……「カラオケで『カブトムシ』を歌いたいので、アドバイスをください」という16歳のリスナーには、aiko教頭が実際に歌声を聴いたり、「ビブラートをあまり使わず、揺れないで歌うように気をつけています」と話す時間もありました。aikoさんは、3月の毎週木曜に“マンスリー教頭”として出演。5週にわたって、こもり校長とパーソナリティをつとめます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/