青山剛昌・新井隆広原作によるアニメ「警察学校編 Wild Police Story」の「CASE.降谷零」が、3月11日18時より読売テレビ・日本テレビ系で放送される。

降谷零、松田陣平、伊達航、萩原研二、諸伏景光の警察学校時代を描く「警察学校編 Wild Police Story」。降谷以外の面々はすでにこの世にいないが、5人は警察官としていずれも劣らぬ不世出の才能を持っていた。第5弾の「CASE.降谷零」では、彼らがいよいよ警察学校の卒業式を迎える。

アニメ「警察学校編 Wild Police Story CASE.降谷零」

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：2023年3月11日（土）18:00～

※一部地域を除く

スタッフ

原作：青山剛昌、新井隆広「名探偵コナン 警察学校編 Wild Police Story」（少年サンデーコミックススペシャル）

チーフプロデューサー：永井幸治、寺島清晃

プロデューサー：汐口武史、藤堂真孝

アソシエイトプロデューサー：近藤秀峰

監督：山本泰一郎、鎌仲史陽

音楽：大野克夫

キャラクターデザイン：須藤昌朋

美術監督：スタヂオ誉、荒井和浩、堺駿介、小山貴大

色彩設計：海鋒重信

撮影監督：小川隆久、吉田雅紀

音響監督：浦靖之、浦上慶子

オープニングテーマ：大黒摩季「SPARKLE」

編集：岡田輝満

ストーリーエディター：飯岡順一

制作：読売テレビ／トムス・エンタテインメント

キャスト

降谷零：古谷徹

松田陣平：神奈延年

伊達航：東地宏樹

萩原研二：三木眞一郎

諸伏景光：緑川光

(c)青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021