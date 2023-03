明治安田生命J1リーグ第3節が3日と4日に行われた。

横浜F・マリノスはホームでサンフレッチェ広島と対戦。4分に広島の先制を許したものの、横浜FMは19分に追いつき、同点で折り返す。75分にホームチームは永戸勝也が一発退場となって数的不利となる。残り時間でお互いに得点は生まれず、1-1のドローに終わった。昨季王者の横浜FMは開幕3連勝を逃し、昨季3位の広島は開幕3戦未勝利に。

川崎フロンターレは昨季シーズンダブルを食らった湘南ベルマーレと対戦。64分に湘南の先制を許したものの、81分に瀬川祐輔の“恩返し弾”で追いつき、1-1で引き分けた。

ヴィッセル神戸はガンバ大阪とホームで対戦。3分に大迫勇也の2試合連続ゴールで先制すると、後半開始早々に酒井高徳がリードを広げる。さらに武藤嘉紀の今季初ゴール、酒井のこの試合2点目も生まれ、神戸は4-0の完勝で開幕3連勝を達成した。

連勝スタートの名古屋グランパスは、敵地でサガン鳥栖と対戦。83分にセットプレーから鳥栖の先制を許し、名古屋は0-1の敗戦で開幕3連勝を逃した。鳥栖は今季初勝利となった。

2008年以来の連敗スタートとなった浦和レッズは、20年ぶりに『浦和駒場スタジアム』でのホーム開幕戦にセレッソ大阪を迎え撃った。33分にオウンゴールで先制を許したものの、61分にアレクサンダー・ショルツのPK成功で同点に。82分に途中出場の安居海渡がプロ初ゴールを挙げて逆転し、待望の今季初勝利を収めた。逆転負けを喫したC大阪は2連敗で3戦未勝利となった。

京都サンガF.C.は川﨑颯太とパトリックの得点でFC東京を撃破。京都は今季初勝利を挙げ、FC東京は今季初黒星となった。

敵地で横浜FCと対戦した鹿島アントラーズは、開始9分に藤井智也のゴールで先制。24分にPKを与えて小川航基の同点ゴールを許したものの、38分にオウンゴールで勝ち越しに成功する。試合終了間際にアルトゥール・カイキがダメ押しの追加点を挙げた鹿島は、3-1の勝利で今季2勝目となった。

アルビレックス新潟と北海道コンサドーレ札幌は、2-2で打ち合いドローに終わった。17分に札幌の青木亮太が先制ゴールを生み出したものの、20分に新潟の伊藤涼太郎が巧みなミドルシュートで試合を振り出しに戻す。さらに前半終了間際、新潟はセットプレーの流れから太田修介が逆転ゴールをもたらす。しかし79分、札幌の浅野雄也が見事なコントロールショットをゴール左上へと流し込み、両者勝ち点「1」ずつを分け合う結果に終わった。

柏レイソルをホームに迎えたアビスパ福岡は、試合終盤の87分に相手GK佐々木雅士のミスからルキアンが先制点をマーク。福岡は2連勝を収め、柏は3戦未勝利となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第3節

▼3月3日(金)

横浜F・マリノス 1-1 サンフレッチェ広島

▼3月4日(土)

川崎フロンターレ 1-1 湘南ベルマーレ

横浜FC 1-3 鹿島アントラーズ

アルビレックス新潟 2-2 北海道コンサドーレ札幌

京都サンガF.C. 2-0 FC東京

ヴィッセル神戸 4-0 ガンバ大阪

浦和レッズ 2-1 セレッソ大阪

アビスパ福岡 1-0 柏レイソル

サガン鳥栖 1-0 名古屋グランパス

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(9/+7)

2位 横浜FM(7/+3)

3位 鹿島(6/+3)

4位 名古屋(6/+1)

5位 湘南(5/+4)

6位 新潟(5/+1)

7位 川崎F(4/0)

8位 FC東京(4/0)

9位 鳥栖(4/-3)

10位 福岡(3/0)

11位 京都(3/-1)

12位 浦和(3/-3)

13位 柏(2/0)

14位 広島(2/-1)

15位 札幌(2/-2)

16位 G大阪(2/-4)

17位 C大阪(1/-2)

18位 横浜FC(1/-3)

◆■第4節の対戦カード

▼3月11日(土)

14:00 新潟 vs 川崎F

14:00 神戸 vs 浦和

▼3月12日(日)

14:00 C大阪 vs 鳥栖

15:00 札幌 vs 横浜FM

15:00 鹿島 vs 福岡

15:00 柏 vs 名古屋

15:00 FC東京 vs 横浜FC

15:00 湘南 vs 京都

16:00 G大阪 vs 広島