TVアニメ「アルスの巨獣」の第2弾キービジュアルが公開された。

MBS・TBS系列全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠で放送中の「アルスの巨獣」。クライマックスを迎える同作の新たなキービジュアルには、「花開くクウミ」の名を贈られたクウミとジイロたち、そして物語の鍵を握る人物が描かれた。

TVアニメ「アルスの巨獣」

MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:25～

BS日テレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～

AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:30～

先行配信

DMM TV：2023年1月6日（金）26:30～

スタッフ

監督：オグロアキラ

キャラクター原案：大槍葦人

シリーズ構成・脚本：海法紀光

キャラクターデザイン：清水洋、加藤真人

音楽：片山修志、鈴木暁也

アニメーション制作：旭プロダクション

キャスト

クウミ：羊宮妃那

ジイロ：森川智之

ミャア：芹澤優

メラン：峯田大夢

ロマーナ：日笠陽子

ツルギ：瀬戸麻沙美

シャルト：倉持若菜

ファザード：竹内良太

トオカ：青耶木まゆ

ゼン：緒方賢一

メザミ：田丸篤志

バクラ：菅生隆之

勝クウミ：渡辺明乃

ババン：島田岳洋

ババン妻：中原麻衣

クリュネス：水中雅章

ゴウザ：清川元夢

グウン：乃村健次

キリス：渡井奏斗

(c)DMM.com・旭プロダクション／アルスの巨獣製作委員会