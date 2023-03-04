TVアニメ「アルスの巨獣」の第2弾キービジュアルが公開された。
MBS・TBS系列全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠で放送中の「アルスの巨獣」。クライマックスを迎える同作の新たなキービジュアルには、「花開くクウミ」の名を贈られたクウミとジイロたち、そして物語の鍵を握る人物が描かれた。
TVアニメ「アルスの巨獣」
MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:25～
BS日テレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～
AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:30～
先行配信
DMM TV：2023年1月6日（金）26:30～
スタッフ
監督：オグロアキラ
キャラクター原案：大槍葦人
シリーズ構成・脚本：海法紀光
キャラクターデザイン：清水洋、加藤真人
音楽：片山修志、鈴木暁也
アニメーション制作：旭プロダクション
キャスト
クウミ：羊宮妃那
ジイロ：森川智之
ミャア：芹澤優
メラン：峯田大夢
ロマーナ：日笠陽子
ツルギ：瀬戸麻沙美
シャルト：倉持若菜
ファザード：竹内良太
トオカ：青耶木まゆ
ゼン：緒方賢一
メザミ：田丸篤志
バクラ：菅生隆之
勝クウミ：渡辺明乃
ババン：島田岳洋
ババン妻：中原麻衣
クリュネス：水中雅章
ゴウザ：清川元夢
グウン：乃村健次
キリス：渡井奏斗
(c)DMM.com・旭プロダクション／アルスの巨獣製作委員会