『すみっコぐらし』小さなすみっコたちをお部屋に飾ろう♪

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』のかわいい置物と小物入れが登場♪ 2023年4月上旬より全国の販売店やネットショップにて発売される。

『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラクターと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

今回紹介するのは、「もしも、おうちのすみにすみっコが暮らしていたら…」そんなコンセプトのプチコレクション。「プチすみっコマスコット」は、ふんわりころんとしたフロッキー加工のすみっコと、ちょっとリアルなポットがおしゃれな小物。すみっコとポットは取り外すことが可能で、他のプチすみっコマスコットを入れてもかわいい♪

「プチすみっこものいれ」は、ちょっとした雑貨を入れて飾ってもかわいい陶器の小物入れ。観葉植物になったプチすみっコマスコットを入れると寄せ植えのようになってキュート!

また、こちらのアイテムと同時に、サンエックスのキャラクター『ねこにハマグリ~ハマグリはまっちゃいました~』『おこにょ~一緒にいればやわらか日和~』『コットンリトルバニー』『コッチオイデ~こっちに来てくれないノラネコ~』のシールも発売される。お好きな方はぜひチェックを。

