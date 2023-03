『リラックマ』20周年を記念した20色のぬいぐるみに爽やかな新色が追加♪

2023年に20周年を迎えた、サンエックスのキャラクター『リラックマ』。これを記念して、1年を通して20色のリラックマのぬいぐるみを順に発売する中、4月上旬ごろより新たに「さわやかラムネソーダ」と「ジューシーメロンソーダ」の2色が登場する。

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

ふんわりとした作風、そっと心に寄り添ってくれるメッセージは、多くのファンから支持されている。

そんな『リラックマ』20周年をお祝いする「Rilakkuma 20Colors~4Seasons~」は、1色ずつメッセージが込められたオリジナルカラーで展開。

今回登場する新色「さわやかラムネソーダ」は、名前の通り涼しげな淡いカラーが特長。ファスナーの内側には、しゅわしゅわと泡が弾けたような水玉模様が入っている。

「ジューシーメロンソーダ」は、ちょっと懐かしいメロンソーダを思い出せてくれるカラー。しっぽがさくらんぼ色になっており、ファスナーの内側には可愛いメロンの模様が入っている。

どんな色でも柄でも、どんな個性も受け止めて一緒にいてくれる、リラックマの「Rilakkuma 20Colors~4Seasons~」。

あなたにとって安心できる存在にリラックマがなれますように。

そんな想いが込められたリラックマと季節を共にしてみてはいかが?

