THE LAST ROCKSTARSとBABYMETALのW表紙、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」大特集も　Rolling Stone Japan最新号

THE LAST ROCKSTARSとBABYMETALが、3月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.22」でW表紙を飾る。

【写真を見る】表紙カット

FRONT COVERを飾るのは、YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIによるスーパーバンド・THE LAST ROCKSTARS。2022年11月に結成が突如発表され、その後、1stシングル「THE LAST ROCKSTARS」を全世界リリース。2023年1〜2月には初ライブとなるツアー『THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo – New York – Los Angeles』を敢行。今回のフォトシューティングは、ツアーファイナルのロサンゼルス公演後に現地で行なわれたもの。フォトグラファーOGATAが撮ったクールなポートレートの数々はファン必見。4人のソロ取材では、THE LAST ROCKSTARS始動からここまでの歩みを語ってもらった。わずか3カ月足らずで海外公演を大成功させたTHE LAST ROCKSTARS。彼らの世界への挑戦をあらためて示す、特別なカバーストーリーになっている。

THE LAST ROCKSTARS(Photo by @ogata_photo)

BACK COVERには、初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』を3月24日に全世界同時リリースするBABYMETAL。今回のアルバムは、我々の知らなかったBABYMETALの楽曲を復元させたコンセプトアルバムであり、バーチャルワールド”METALVERSE”(メタルバース)で復元されたパラレルワールドが投影されている。同作に収録された楽曲「Mirror Mirror」と共振するモノクロの写真は、フォトグラファーのマチェイ・クーチャの手によるもの。BABYMETALの新たな「物語」にフォーカスしたインタビューも必読だ。

BABYMETAL(Photo by Maciej Kucia)

特集はTVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」。後藤ひとり役の青山吉能、山田リョウ役の水野朔のインタビュー&フォトシューティングの他、キャラクターデザイン・総作画監督:けろりら、編曲を担当した三井律郎、音楽ディレクターを務めた岡村弦にインタビューを実施。劇中のライブハウスのモデルとなった下北沢SHELTERの取材記事、アルバム『結束バンド』に関する深掘りコラムも掲載。なぜ、この作品が原作のファンやアニメのファンだけでなく、音楽リスナー含め多くの人に愛されているのかを解き明かす、全24ページの大特集となった。

日本が世界に誇れるポップカルチャーを凝縮した「Rolling Stone Japan vol.22」は3月25日発売。全国の書店、ネット書店、CDショップなどで予約受付中。

「Rolling Stone Japan vol.22」

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:カルチュア・エンタテインメント株式会社

2023年3月25日発売

価格:1100円(税込)

