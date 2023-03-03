永井豪「デビルマン」「マジンガーZ」の50周年を記念した展示イベント「‐デビルマン・マジンガーZ 50th ANNIVERSARY‐ DZ50」が、明日3月4日より東京・西武渋谷店で開催される。
同展には「デビルマン」「マジンガーZ」に影響を受けた国内外のクリエイターやホビーメーカー、ファッションブランドが多数参加。立体造形やオリジナルグッズなどのプロダクトが並ぶ。「『鉄の城 マジンガーZ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる』全1～100号組み立てキット」の特別販売や、クリエーターとのコラボアート作品の抽選販売も行われる。なお開催初日は入場整理券を配布。詳細は西武渋谷店の公式サイトで確認を。
「‐デビルマン・マジンガーZ 50th ANNIVERSARY‐ DZ50」
会期：2023年3月4日（土）～12日（日）（最終日17時閉場）
会場：東京都 西武渋谷店 A館7階 催事場
主催：西武渋谷店
協力：ダイナミック企画
参加クリエーター / ブランド / メーカー
ART JUNKIE、アシェット・コレクションズ・ジャパン、あらいきりこ、アルチザンデザインスタジオ、Izumonster、ILANENA、UAMOU、Ushimaru Saeki、EVOLUTION・TOY、KAGEMARU DESIGNS、KAMAKIRI、カワダ、GYAROMI、クレイジーバンプ、CLAYMAN、クロート・クリエイション、コスパ、小夏屋、SCIENCE PATROL GK、ZariganiWorks、サンガッツ本舗、C＆A Global Ltd．、JET WORKS、シカルナ・工房、ししまるもも、ジャングル、SnapTap、Three Wax、青龍、せり★のりか、奏楽、T・O・P！、DDL★どんぐりドラゴンロード、DEVILROBOTS、照紗、Toy Fields、ナガエ、永島服飾、ハッピーラッキートイ、パンクドランカーズ、バンダイスピリッツ、版三、ピーエルエム、ヒカリトイズ、ヒセキグラフィックス、BIGBLACKMARIA、ひなたかほり、HUMAN ROBOT、ビリーヴ、Hracka、BLACK BOX、プレステージ、ベアモデル、マーガレットベア、MAX TOY、まいける かたわら、Ms LUTRA、未来ジュエリー、ミロクトイ、MEDICOM TOY、メルヘンりえこ、ユキヒーロープロレス、リベロスタイル、LEOそふび坊や、レッドシャーク、wackwack、One up.