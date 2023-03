「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」第3弾発表でAnswer to Remember

2023年5月13日(土)・5月14日(日)に埼玉県・秩父ミューズパークにて開催される「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」第3弾の出演アーティストが発表となった。

発表となったのは、昨年に引き続き出演となる石若駿率いるAnswer to Remember。多くの人気アーティストからオファーを受け幅広いジャンルで活躍しているドラマー石若駿。他にもSMTK、Songbook Trioを率いる傍ら、くるり、Millennium Parade、椎名林檎の最新ツアーなど数多くのライブや作品に参加している。映画『BLUE GIANT』では、劇中バンドJASSのドラム(玉田俊二)の演奏を石若駿が担当。上原ひろみ、馬場智章と共に、この作品でしかつくりえない最高のジャズトリオの演奏を彩った。今回のメンバーは、石若 駿(ds) 、MELRAW(sax)、佐瀬悠輔(tp)、中島朱葉(sax)、馬場智章(sax)、海堀弘太(key)、若井優也(pf)、Marty Holoubek(b)、Taikimen(perc)とともに出演予定。

「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」は昨年5月、埼玉・秩父ミューズパークにて初の日本開催。ヘッドライナーのDREAMS COME TRUE、ロバート・グラスパー(ROBERT GLASPER)を筆頭に、DJも含めて全23組のアーティストが出演した。「新世代ジャズ」をテーマに、様々なコラボレーションが実現、DREAMS COME TRUEは世界的ピアニスト上原ひろみをゲストに迎えスペシャルなステージを披露。SOIL&”PIMP”SESSIONSはSKY-HIをゲストに迎え、このステージのための新曲を披露、デジタルリリースまで実現した。

来週には5月14日(日)のヘッドライナーも発表される予定。

昨年のレポートはこちら。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら

… and more!!!

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

SKY-HI & BMSG POSSE with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Penthouse

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章

(To be announced)

チケット:

一般・【THEATRE STAGE】指定席(前方エリア)+【GREEN STAGE】芝生自由 1日券

16,000円(税込)

一般・【THEATRE STAGE】芝生自由(後方エリア)+【GREEN STAGE】芝生自由 1日券

13,000円(税込)

中学高校生・【THEATRE STAGE】芝生自由(後方エリア)+【GREEN STAGE】芝生自由 1日券

6,000円(税込)

※【THEATRE STAGE】指定席(前方エリア)、芝生自由(後方エリア)

※【GREEN STAGE】全エリア芝生自由のみ

※小学生以下は、芝生自由エリアに限り保護者1名に付き1名まで入場可

駐車場1日券 3,000円(税込)

シャトルバス利用券(往復)2,000円(税込)西武秩父駅⇔会場(約15分)

※都内⇔会場への長距離バスも運行予定

※駐車券はイープラスのみで販売

オフィシャル先着先行 受付中

2月28日(火)18:00 ~ 3月26日(日)23:59

イープラス https://eplus.jp/lovesupreme/

公式サイト:https://lovesupremefestival