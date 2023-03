乃木坂46賀喜遥香 4期生LINEスタンプのイラストを担当「遠藤さくらスタンプ」のこだわりは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月2日(木)の放送では、先日発売された4期生のLINEスタンプについて、自身が描いたイラストや選んだ言葉のこだわりを明かしました。4期生16人分のイラストについて語ったなかから、遠藤さくらさんと自身のスタンプについてのコメントを紹介します。賀喜:2月24日11時16分に、私がイラストを担当した4期生のLINEスタンプを出しました。4期生のみんなの、いままでの思い出とかキャラクターを考えて作ったんですけど……今日は、このLINEスタンプについてお話をしていこうと思います。生徒(リスナー)のみんなは、まずLINEを開いていただいて……開けましたかね? この並びは、4期生の名前順になっています。今日は、このスタンプを見ながら授業を受けてください! まず左の1番上のイラストから……これは遠藤さくらちゃんです!賀喜:みたらし団子を食べて、「うまっ」って言ってるさくちゃんです。これは乃木坂46とバナナマンさんでやらせていただいてる『乃木坂工事中』という番組で、さくちゃんが……みたらし団子ではないんですけど、食べた時に「うまっ」って言ったのがかわいくて……!私、このシーンのさくちゃんがめちゃめちゃ好きなので、絶対これをスタンプにしたいって思いました。あとは、“さくら”ちゃんなので「せっかくなら周りに桜を散らそう」と思って、ちっちゃめな桜を散らしたりして、私の好きなさくちゃんを詰めました!この優しい笑顔も好きなんですよ。あと、ほっぺたに手を当てているところも、こだわって描きました!賀喜:その隣が、私、賀喜遥香です。私の必殺技的なもので「かっきーん!」っていうのがあって、それにするか悩んだんですけど……「おめでとう!」にしました。みなさんのおめでたいことをお祝いしたいなと思って、これにしましたね(笑)。両手をあげて元気な感じにしました!賀喜:全体的には、それぞれのサイリウムカラーを散りばめています。ブログを上げた11時16分っていうのも意味があって、乃木坂11周年と4期生16人っていうので、11時16分にしました。やっぱり4期生は16人だし、4周年を迎えた今の4期生を……どうしても私は形に残したかったんです。みなさんにも、形として「ありがとう」を伝えたいなと思って描かせていただきました。ぜひ、使っていただけたら嬉しいなと思います。実は、4期生全員がスタンプを買ってくれて、乃木坂のスタッフさんも買ってくれて……(笑)。ライブが終わった後の「お疲れ様でした!」という連絡も、自分のスタンプを送るっていうのをみんなでやってます! あったかい空間ができ上がってて、それだけで作ってよかったなって思います。生徒(リスナー)のみなさんからも、「購入しました」という報告をいただいています。本当にありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/