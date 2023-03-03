7月28日から30日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」の出演アーティスト第2弾がアナウンスされた。
今回の発表では、海外からはThe Budos Band、コリー・ヘンリー、ヴィーガン、d4vd、ザ・トイズ、ワイズ・ブラッド、ザ・ブレスド・マドンナ、ジョン・キャロル・カービー、国内からはThe Birthday、KEYTALK、君島大空、思い出野郎Aチーム、STUTS、Tohji、YONA YONA WEEKENDERS、Vaundy、Chilli Beans.、GEZAN with Million Wish Collective、長谷川白紙、羊文学、KOTORI、オレンジスパイニクラブ、UA、優河 with 魔法バンド、カネコアヤノ、YUKI、ドミコ、Homecomings、民謡クルセイダーズ、NIKO NIKO TAN TAN、OKI DUB AINU BAND、ROTH BART BARON、スターダスト☆レビュー、SUPER BEAVERの計34組の出演が決定。さらに各アーティストの出演日もアナウンスされ、初日はThe Strokes、2日目はFoo Fighters、3日目はリゾがヘッドライナーを務めることが明かされた。
FUJI ROCK FESTIVAL '23
2023年7月28日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
The Strokes / NxWorries（アンダーソン・パーク＆ノレッジ） / デンゼル・カリー / Yeah Yeah Yeahs / Yo La Tengo / アレクサンダー23 / The Birthday / The Budos Band / コリー・ヘンリー / Fever 333 / Idles / KEYTALK / 君島大空 合奏形態 / 思い出野郎Aチーム / Overmono / STUTS / スーダン・アーカイブス / Tohji / ヴィーガン / YONA YONA WEEKENDERS / and more
2023年7月29日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Foo Fighters / ルイス・コール / アラニス・モリセット / コーリー・ウォン / Slowdive / Vaundy / Chilli Beans. / デヴィッド / ダーモット・ケネディ / GEZAN with Million Wish Collective / GoGo Penguin / 長谷川白紙 / 羊文学 / Jatayu / KOTORI / オレンジスパイニクラブ / ロミー / ザ・トイズ / ティーシャ / UA / ワイズ・ブラッド / 優河 with 魔法バンド / and more
2023年7月30日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
リゾ / ルイス・キャパルディ / Weezer / カネコアヤノ / YUKI / Balming Tiger / Black Midi / ザ・ブレスド・マドンナ / ドミコ / G・ラヴ＆ドノヴァン・フランケンレイター / ジンジャー・ルート / グリフィン / Homecomings / ジョン・キャロル・カービー / 民謡クルセイダーズ / ニール・フランシス / NIKO NIKO TAN TAN / OKI DUB AINU BAND / ROTH BART BARON / スターダスト☆レビュー / SUPER BEAVER / Yard Act / ヤング・ベー / and more