KANDYTOWNのラッパーMUD、2ndアルバムを3月31日にリリース

東京のヒップホップ・クルーKANDYTOWNに所属するMUDが、自身のソロとしては通算2枚目となるアルバム『MAKE U DIRTY 2』を3月31日にリリースすることが決定。トラック・リストや客演アーティストが発表となった。

アルバムは先行シングル3曲を含む全11曲を収録。コンセプトから楽曲、起用するビートメイカーに至るまで全てをセルフ・プロデュースした作品となる。

参加ゲストは仙台のレゲエMC・ビートメイカーのMION、KANDYTOWNからGottzとDIAN。トラックのプロデュースは同クルーのNeetz、藤沢を拠点とするレーベルDLiP Records所属のビートメイカーNAGMATIC、カリフォルニア在住のBear On The Beat、MIONのビートメイカー名義であるYoungBeats Instrumental、KANDYTOWNメンバーの諸作に楽曲提供を行うpj47らが参加する。

また、本日よりシングル「Resetter」のMVが公開。スノーボードをテーマに、今シーズンのライディングや雪山で撮影された内容になっている。

【動画を観る】MUD「Resetter」MV

<リリース情報>

MUD

『MAKE U DIRTY 2』

発売日:2023年3月31日(金)

=収録曲=

1. Where My Money At / Prod. Neetz

2. Get up / Prod. NAGMATIC

3. The Pain / Prod. Bear On The Beat

4. Cheaters (ft. Gottz) / Prod. J-ViewCycle

5. Skit - Black Friday / Prod. GREEN CRACK

6. MAKE U DIRTY 2 / Prod. Neetz

7. Tameiki Summer (ft. Dian) / Prod. YoungBeats Instrumental

8. Concrete Jungle (ft. Mion) / Prod. YoungBeats Instrumental

9. Yellow Monkey / Prod. NAGMATIC

10. Resetter / Prod. pj47

11. Far East / Prod. Neetz