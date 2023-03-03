KANDYTOWNのラッパーMUD、2ndアルバムを3月31日にリリース

東京のヒップホップ・クルーKANDYTOWNに所属するMUDが、自身のソロとしては通算2枚目となるアルバム『MAKE U DIRTY 2』を3月31日にリリースすることが決定。トラック・リストや客演アーティストが発表となった。
アルバムは先行シングル3曲を含む全11曲を収録。コンセプトから楽曲、起用するビートメイカーに至るまで全てをセルフ・プロデュースした作品となる。
関連記事：KANDYTOWNが「THE FIRST TAKE」初登場
参加ゲストは仙台のレゲエMC・ビートメイカーのMION、KANDYTOWNからGottzとDIAN。トラックのプロデュースは同クルーのNeetz、藤沢を拠点とするレーベルDLiP Records所属のビートメイカーNAGMATIC、カリフォルニア在住のBear On The Beat、MIONのビートメイカー名義であるYoungBeats Instrumental、KANDYTOWNメンバーの諸作に楽曲提供を行うpj47らが参加する。
また、本日よりシングル「Resetter」のMVが公開。スノーボードをテーマに、今シーズンのライディングや雪山で撮影された内容になっている。
＜リリース情報＞
MUD
『MAKE U DIRTY 2』
発売日：2023年3月31日（金）
=収録曲=
1. Where My Money At / Prod. Neetz
2. Get up / Prod. NAGMATIC
3. The Pain / Prod. Bear On The Beat
4. Cheaters (ft. Gottz) / Prod. J-ViewCycle
5. Skit - Black Friday / Prod. GREEN CRACK
6. MAKE U DIRTY 2 / Prod. Neetz
7. Tameiki Summer (ft. Dian) / Prod. YoungBeats Instrumental
8. Concrete Jungle (ft. Mion) / Prod. YoungBeats Instrumental
9. Yellow Monkey / Prod. NAGMATIC
10. Resetter / Prod. pj47
11. Far East / Prod. Neetz