1000％になった、私が来た！『ヒロアカ』オールマイトがベアブリックに

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』に登場するプロヒーロー・オールマイトがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

原作は、週刊少年ジャンプにて連載中の堀越耕平氏によるコミックシリーズ。ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられる。

TVアニメシリーズは2016年から2021年にかけて第5期シリーズまで放送されており、現在は第6期が放送中だ。

オールマイトは "平和の象徴" と称されるヒーローであり、代々受け継がれてきた力を蓄えて譲渡できる "個性" ワン・フォー・オールの8代目継承者。現在はヒーローを引退し、雄英教師としてワン・フォー・オールを譲渡した出久を鍛え、導いている。

オールマイトは以前、緑谷出久と共に100%&400%でベアブリック化されている。今回の1000%は通常販売されるベアブリックとしては最大サイズとなる。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK オールマイト 1000%

発売元:タカラトミー

販売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2023年3月発売予定

アニメ『僕のヒーローアカデミア』に登場するオールマイトをベアブリック化。

メディコム・トイの直営店・1/6計画にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

メディコム・トイでは『僕のヒーローアカデミア』以外にも様々なキャラクターやアート作品、アーティスト、企業などとコラボしたベアブリックを発売している。ここ々ではその新製品情報をお届けしよう。

>>>ベアブリック新作の画像を見る(画像16点)

TM & (C) TOHO CO., LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ゴジラ VS デストロイア版ゴジラ (メルトダウン:クリアイエローVer.) 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

2万4200円(左)、14万800円(右)(共に税込)

『ゴジラVSデストロイア』版ゴジラのメルトダウン状態をクリアイエロー成形で再現したベアブリック。LED内蔵で発光可能。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年2月24日(金)00:00から2023年3月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 福 金メッキ 1000%

発売元/不二家

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 福 金メッキ 1000%

8万5800円(税込)

2023年3月発売予定

不二家のペコちゃんと、和のベアブリック招き猫のコラボシリーズ新作。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228305(土日祝祭日・年末年始除く平日10時~17時)

(C) Disney

BE@RBRICK Nighttime Mickey 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2023年9月発売・発送予定

短編映画『ミッキーの子煩悩』(原題『Mickey's Nightmare』)より、「Nighttime Mickey」BE@RBRICKが登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年2月24日(金)00:00から2023年3月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TM and (C) 2023 Sesame Workshop

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK OSCAR THE GROUCH Costume Ver. 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(左)、5万2800円(右)(共に税込)

2023年9月発売予定

テレビ番組『セサミストリート』に登場するゴミ箱に住むモンスター、オスカー・ザ・グラウチがもふもふの着ぐるみ仕様で登場。脚の部分にはゴミ箱がデザインされている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年2月24日(金)00:00から2023年3月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) Suehiro Maruo

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEEWEE × Suehiro Maruo 少女椿 100% & 400%

1万7600円(税込)

2023年7月発売・発送予定

漫画家・丸尾末広の代表作『少女椿』を、ファッションブランドMEEWEE(ミーウィー)がコラージュしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)及びMEEWEE Online Storeにて2023年2月24日(金)00:00から2023年3月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

白い恋人 × BE@RBRICK 雪の結晶 100%

発売元:メディコム・トイ

2200円(税込)

2023年3月発売予定

北海道の銘菓「白い恋人」のベアブリック。

ANA FESTA店頭等にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

詳細はANA FESTA HP(www.anafesta.com)にて。

アート・アーティスト系、企業系、オリジナルベアブリックは次のページ!

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C) YUSUKE HANAI

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 超合金 YUSUKE HANAI

発売元:メディコム・トイ

1万7380円(税込)

2023年3月発売予定

アーティスト花井祐介のベアブリックの超合金バージョンが登場。全高約14.5センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PRCOの2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

Copyright (C) 2004-2023 Tokyo National Museum. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

東京国立博物館 BE@RBRICK 菱川師宣「見返り美人図」 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年3月発売予定

東京国立博物館とのプロジェクト新作は近いうちに国宝になるとも噂される画家・菱川師宣「見返り美人図」がモチーフ。世界的にも有名な美人画であるこの肉筆浮世絵がベアブリックになった。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BRANDON HOLT 400%

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(税込)

2023年9月発売・発送予定

アーティストのブランドン・ホルトの作品を全身にプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年2月24日(金)00:00から2023年3月10日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Nujabes ”2nd Collection” 100% & 400%

1万8700円(税込)

2023年3月発売予定

音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)が主宰するインディペンデント・レーベル「Hydeout Productions」のコレクションアルバム「2nd Collecction」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。

YEN TOWN MARKET ストア(yentownmarket.com)及びメディコム・トイ直営店舗、オンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)STARBASE(R):info@yentownmarket.com

(C) ANA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

<ANAオリジナル> BE@RBRICK for ANA ANAブルースカイ 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2023年3月発売予定

ANA(全日本空輸)のベアブリック。クリアボディを青空に見立てたデザインだ。

ANAショッピングA-style(抽選募集終了)及びメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

(問)ANAショッピングA-styleお客様サポートデスク:[フリーダイヤル]0120-283-250

営業時間:月~金9:00~18:00、土曜・日曜・祝日9:00~17:00(1月1日~1月3日休)

※上記営業時間は日本時間。

[メール]astyle@anatc.com 受付時間:24時間受付(12月30日~1月3日休)

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 超合金 MEDICOM TOY CAMO SHARK

販売元:NOWHERE Co., Ltd.

発売元:メディコム・トイ

1万7380円(税込)

2023年2月発売予定

ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のベアブリックの新柄で、メディコム・トイの英字ロゴをカモフラージュ柄に落とし込んでいる。超合金ベアブリックで全高約14.5センチ。

1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G TOKYO、2G OSAKA、メディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST BE@RBRICK B@BY MARBLE (大理石) Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(税込)

2023年3月発売予定

胴体にビーズが入ったベアブリックの新色。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 達磨 銀メッキ 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万3800円(税込)

2023年3月発売予定

スカイツリー名物、日本の伝統をモチーフにした和のベアブリックの新作。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 黒メッキ 発光 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(左)、6万3800円(右)(共に税込)

2023年3月発売予定

和のベアブリックの中でも特に人気の高い招き猫の新色。ボディにライトアップユニット内蔵。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

招き猫のベアブリックは非常に多くのバリエーションが発売されており、ボディカラーだけでなく、顔や体のデザインも数パターン存在している。目もぱっちり開いたものだけでなく糸目っぽいデザインのものもあるため、表情も種類によって異なっている。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。