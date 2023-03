祝20周年『リラックマ』と楽しくお風呂でケロリン桶リラックス♪

数々のコンテンツやキャラクターのデザインが登場している、お風呂のお供「ケロリン桶」に、20周年を迎える『リラックマ』が仲間入り♪ 記念となる年の記念ケロリン桶、あなたのおそばにごゆるりとお迎えください!

今年20周年を迎えるサンエックスの人気キャラクター『リラックマ』がデザインされた、「リラックマのケロリンお風呂セット」は、とっても可愛い記念アイテム。

「お風呂セット」ということでタオルとセットとなっているアイテムで、ケロリンデザインの可愛い黄色いタオルが付属する。

誰もが親しみやすいベーシックなケロリン桶らしいデザインの中に佇むリラックマと仲間たち。

その愛らしい姿に、お風呂の癒やし&リラックス効果を倍増しそうだ。

富山めぐみ製薬の解熱鎮痛薬「ケロリン(R)」の広告が印字された『ケロリン桶』はその堅牢性に加え、特殊な印刷技術により一般的な屋外での利用で10年以上、室内での利用でしたらほぼ印刷が消えないとも言われている大変人気なお風呂グッズなので、実用性もお墨付き。

「リラックマのケロリンお風呂セット」は、Amazon&キャラクターのアウトドアグッズECサイト「AOZORAGEAR」にて予約受け付け中♪

可愛いリラックマでお風呂タイムをもっと楽しくしちゃいましょう。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.