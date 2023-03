【FFVI】チョコボもモーグリもお尻においで♪ 可愛いアンダーウェアはFFデザインで

数々のインパクトあるアンダーウェアを展開するアンダーウェアブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」が、人気RPG『FINAL FANTASY VI』とコラボレーション決定! 懐かしいビット絵でキュート&ファンタジーカラーで彩られたアイテムで気分がアガりそう♪

2023年3月1日(水)よりHIPSHOP 渋谷PARCO店・パルコオンラインストアにて先行販売、4月1日より全国のHIPSHOP各店・ オンラインストア・ZOZOTOWN・Rakutenにて販売がスタートする『ファイナルファンタジーVI』コラボレーションアイテムは、「PARCO×FINAL FANTASY COLLABORATION ITEM FAIR」のスペシャルアイテム。

今回登場する、HIPSHOPの人気シリーズ”POP Series”のデザインフォーマットに落とし込んだ「FINAL FANTASY VI Series」は、ビット絵で表現された登場キャラクターが散りばめられた『ファイナルファンタジーVI』の群像劇をイメージさせるデザインで、パッケージは『ファイナルファンタジーVI』のシーンも垣間見れる作品ファンに嬉しいデザインとなっており、高級感のあるBOX入りでギフトにもぴったりだ。

デザインは3種類をご用意しており、チョコボ、モーグリ、「ぼうけんか」ロック・コールがラインナップ。

『FF』に登場するクリスタルのようなカラーリングの中に飾られたキャラクターたちがとっても可愛いアイテムに仕上がっている。

各種サイズはM/L/LLの3サイズ展開となっており、アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。

どんなファッションの邪魔もしない、アンダーパンツだからこそ、いつも一緒に楽しめる本アイテムで、大好きな『ファイナルファンタジーVI』のキャラクターと共に毎日を過ごしちゃおう!

☆モーグリやチョコボの柄のスペシャルパッケージのイメージなどを見る(写真4点)>>>

(C) 1994 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.