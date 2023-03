恋愛に悩むリスナーから、3年越しに嬉しい報告が！ SCANDALメンバーも大興奮「おめでとう！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月27日(月)の配信では、リスナーからの3年越しのおめでたい報告にメンバーが大喜びする場面がありました。HARUNA:今回はひたすらメールを紹介する回です。メールがたくさんきているんですけど、私たちが喋りすぎて、どんどんメールが溜まっているんですよね……。RINA:そうね。HARUNA:溜まっているだけじゃなくて、メールの内容もどんどん濃くなっているんです。RINA:ありがたいし、嬉しいね!HARUNA:今回は、約3年前に紹介したメールの後日談が届きまして……。いったん、その3年前に送ってくれたメールを読みますね。RINA:おさらい的なね。<リスナーからのメール・はるぽんさん(約3年前)>私は社会人5年目なのですが、社会人になってから恋愛と離れすぎてしまっていて、「好き」という気持ちが何なのかわからなくなってしまいました。年齢的に、次に付き合う人とは結婚したいなと漠然と考えています。好きなタイプは昔から歳上で頼りになる人、いつもふざけているように見えて、仕事はちゃんとやるような、そんなギャップのある人によくやられていました(笑)。弟がいるからか、歳下は恋愛対象として見たことがありません。でも今、職場の後輩くんに、今までに感じたことのない感情を抱いています。彼は4つ下で、頼りなくて世話が焼ける後輩です。ですが素直でかわいくて、最近は毎日のようにLINEをしたり電話をしたり、話していて飽きないし楽しい存在です。それでもたまに「やっぱ若いな……」って思う瞬間があり、「付き合うとかは違うよなぁ」って感じます。弟って感じです。そうは言っても、もし彼に彼女ができたりしたら、私はめちゃくちゃ嫉妬してしまう気がするんです。これってどういう感情なのでしょうか? 今の関係が楽しくて、変に意識もしたくありません。SCANDALのみなさん、何か助言をいただけませんか?HARUNA:私、このメール覚えてるよ!TOMOMI:うん、私も覚えてる。MAMI:これが3年前だったのね。RINA:気になるよね……。この後日談を送ってくれたってことで、ではメールを読みます。<リスナーからのメール・はるぽんさん>SCANDALのみなさん、こんにちは。いつも配信を楽しみにしています。久しぶりにメールをさせてもらいます。実は先日プロポーズされ、結婚することになりました。彼は歳下なのですが、付き合う前に歳下男子についての恋愛相談メールを「SCANDAL Catch up」で読んでもらったことがあります(初期の頃だと思いますが、恥ずかしくて今は(音源を)聴き返せません)。あの頃は、まさかこうして結婚することになるとは思ってもみなかったので、「人生、何があるのかわからないなぁ」と感じています。結婚式などに向けて、いろいろ決めることが多いですが、毎日がハッピーです。先日2人で結婚指輪を見に行ったのですが、そのお店で担当してくれた女性がSCANDALのファンの方でした。私のスマホにステッカーが挟んであるのに気づいて、声をかけてくださいました。こんなふうに声をかけられたのは初めてで、すごく嬉しかったです。指輪選びで大好きなSCANDALの話もできて、ポッポしまくりの幸せな時間でした。ハッピーな後日談の報告に「きゃー! おめでとう!」と、大興奮のメンバーたち。TOMOMI:最高!RINA:素敵、素敵!HARUNA:おめでたいんだけど、この3年に何があったのか、その間の話が聞きたい……。RINA:詳細ね。TOMOMI:「はじまり」の話が聞きたい!MAMI:3年前にメールを送ってくれたときの気持ちから、どこで自分の気持ちが「あ、好き…」ってなって、恋愛として意識しはじめたのか……RINA:苦手な歳下だけど「恋愛として向き合ってみよう」って、どうやって気持ちを切り替えたんやろ?MAMI:どのタイミングだったんだろうね。RINA:しかも相手からプロポーズされているからね! ありがとう、メールくれて。……だけど、もうちょっとだけ詳しく教えて?MAMI:うんうん。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056