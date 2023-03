キンプリ、櫻坂46、GLAY…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週の第1位は？（2月25日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN(カウントダウン ジャパン)」(毎週土曜13:00~13:55)。JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(2月25日(土)付)を発表しました。先週6位から4ランクダウン↓ 3月18日(土)、19日(日)に、韓国・ソウルでおこなわれる「LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2023 S/S」のオンライン・ライブストリーミング配信が決定しました。ランキング圏外から再登場↑ 3月18日(土)から全国ツアー「back number in your humor tour 2023」がスタート。Twitterでは、リハーサルの写真が公開されています。ランキング圏外から再登場↑ ダンス&ボーカルグループ「BOYS AND MEN」の弟分グループ。名古屋・東京・大阪・福岡出身のメンバーが、名古屋にある一軒家で共同生活を送りながら、いろんなエンターテインメントにチャレンジしています。先週8位から1ランクアップ↑ 11月19日のランクイン以来、これで15週連続TOP10入りと絶好調! さらに2月22日(水)には、ニューシングル『Life goes on/ We are young』がリリース! 来週は2曲ランクインするかも!?先週17位から大きくランクアップ↑ 全国各地のファンに会いに行く「MEET & GREET TOUR」を開催中!GLAY通算61枚目のニューシングルが初登場! また、3月2日(木)からは全32公演をおこなう全国ツアー「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY」がスタートします。初登場! ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」(TBS系)の主題歌。YouTubeで公開されているスペシャルPVには、このドラマで主演をつとめる広瀬すずさんが出演しています。先週と変わらず第3位! YouTubeで公開されているミュージックビデオは260万再生を突破(3月2日現在)。また、ONE OK ROCK・Toru(Gt.)プロデュースということで、海外の音楽ファンからも注目を集めており、さまざまな言語での字幕表示が追加されました。先週の4位から2ランクアップ↑ 公開から約3ヵ月が経った現在も大ヒット中の映画「THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌。映画は、韓国に続いて台湾でも公開され、こちらも大ヒット! 台湾で公開された日本映画で、早くも歴代2位の興行収入となっています。そして、今週の第1位は……?初登場で第1位! 守屋麗奈(もりや・れな)さんが初センターをつとめるニューシングルで、CD(TYPE-C&D)に収録されているBlu-ray特典映像には「マネージャーのスマートフォンに眠るメンバーの秘蔵動画集」も収録されています。――番組ではほかにも、ゲストパートにエレファントカシマシ・宮本浩次さんが登場しました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/