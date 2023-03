「楽しかった」「つらかった」コロナ禍もあった3年…中3、高3から届いた卒業報告

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月1日(水)は、『卒業する今の気持ち』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、この春学校を卒業する10代のリスナーから届いたメッセージを紹介し、それぞれの門出を祝いました。番組の最後に語った言葉とあわせて紹介します。こもり校長:ニュースでも見たし、(番組の)掲示板でも見たけど、今日、卒業式を迎えた(高校生の)生徒(リスナー)が多いみたいだね。中学生はもう少し先なのかな? 卒業する生徒は、今どんな気持ちなんだろう?今夜の授業テーマは、『卒業する今の気持ち』。卒業した生徒も、これから卒業する生徒も、君の今の素直な気持ちを聞かせてほしい。【3日に高校を卒業して、春から社会人になります。やりたいことができたし勉強も嫌なので就職したのですが、高校生からいきなり社会人になるのが不安で仕方ないです】こもり校長:なるほど……でもいいんじゃない? いまは、“大学が”とか“学歴が”とかいう時代でもないと思うし。新社会人になるということで仕事は大変だとは思うけど、そこはあまり不安にならずに信じた道を突き進んでもらえればなと思います。少し早いけど、卒業おめでとう!【来週の日曜日、ついに3年間すごした中学校とお別れです。家庭の事情があり、家庭では充実したとは言えないですが、友達と過ごした日々は本当に思い出が詰まりすぎてしまっています。全力で歌った合唱コンクール、楽しかった修学旅行、闘志をぶつけ合った部活、そして楽しかった普段の授業、全部全部忘れられません。僕は高校から地元の北海道を旅立ってしまいますが、地元に残る友達も元気にやっていくと思うので、笑顔で卒業式を迎えられたらいいなと思います。たぶん、泣いてしまいますが……。そして、好きな子に告白するラストチャンスだと思うので、卒業式のあとに告白しようと思っています。高校は不安でいっぱいですが、頑張ろうと思います】こもり校長:そうか、北海道を離れて新生活を送るんだね。告白のラストチャンス……俺は、告白にラストチャンスも何もないと思うタイプだけど(笑)。でも、そういうきっかけは使ったほうがいいと思うし、卒業式はものすごいチャンスだと思うからね。告白、応援してるよ! 頑張って!【私は今年度、全日制から通信制に転校して過ごしたこの高校3年生の1年間が、すごく楽しかったです。その前の2年間も楽しかった記憶はあるけれど、半分以上はつらいことでした。高校を変えたことで「今は高校1年生じゃないのかなあ」と錯覚した時もあったくらい、この1年が楽しかったです。つらかった日々から楽しい日々へ変わっても、前の元気はどこかへ行ってしまったようです。体調不良が何日も続いたり、倒れてしまったり、心の状態が良くなかったりした時もあって、なかなか学校に毎日行くということはできなかったけど、「楽しい」と思えた学校生活が少しでもできたことが嬉しかったなと思います。卒業式は3月4日にあります。胸を張って行ってきます。そしてこれからの大学生活を、目標を叶えるためにも、悔いのないように過ごそうと思います】こもり校長:すごいよ。何より、「楽しかった」という思い出があることがすごいと思うよ。通信制に行って環境が変わることは俺も経験したけど、並大抵のことじゃないよね。「失ってしまったな」という気持ちも理解できるし。でも、忘れたくないと思えるような1年が過ごせたなら、それがこれから先の君の宝物になると思うよ。一足先に言わせてもらうよ、卒業おめでとう。俺は、2020年4月にこの「SCHOOL OF LOCK!」にやってきました。そのとき高校1年生になった生徒が今年卒業する。中学1年生だった生徒が卒業する。小学校4年生から6年生になった生徒が卒業する……。俺は、校長先生としていろんなことを話したり、いろんな経験を経て生徒とたくさん出会わせてもらって……徐々に自分がこの「SCHOOL OF LOCK!」の校長先生なんだと自覚させてもらって今日までやってきました。でも、このコロナ禍はものすごくつらくて、特に2020年……俺と同じ代で高校生とか中学生になった生徒は、もっとつらい思いをしていて……。大人は「大丈夫だよ」って言うけど、生徒のみんなは今を生きているから「今なんだよ! 未来じゃねえんだよ!」って声を荒げたくなった時もいっぱいあったと思う。こんなつらい時代を一緒に過ごして、今日「卒業するよ!」って伝えてもらった時に、「俺、先生やれていたんだ……」って改めて思いました。「卒業するのが嫌だ」って思う生徒も「嬉しい」って思う生徒もいるかもしれない。いろんな思いがあると思うけど、俺は卒業する全員に「おめでとう」って伝えたいし、卒業する生徒のみんなに最後に伝えたい。本当にこの3年間ありがとう。卒業するから終わるわけではないし、これから先、君たちには未来があるんだけど……なんか思ったよりジンときたな。俺もひとつ区切りを……いや、俺は卒業しないんだけど(笑)。でもひとつの区切りができたというか、“みんなと過ごしたという点”が打てた感じがしてすごく嬉しい。自分の卒業式では何も思わなかったのに、みんなの卒業式で(こみ上げて)きてる……(笑)。でも、思いを共有するというのはこういうことなんだな。本当にありがとう。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/