景井ひな「1週間のコーデ紹介」「手振りダンス」でバズりそう！TikTokのおすすめ楽曲

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。2月28日(木)の放送では、リスナーが推薦する“TikTokでバズりそうな曲”を紹介し、どんな動画を撮ればバズりそうかを考えました。景井:今夜は、『生徒のみんなが思うTikTokでバズりそうな曲』をチェックしていきます! SCHOOL OF LOCK! の生徒(リスナー)は音楽好きが多いと思うので、私が知らないバズりそうな曲を教えてもらおうと思います。さっそく、紹介していきます!【推薦メッセージ:最近、昔のアイドルの曲をよく聴いています。森高千里さんの『夜の煙突』のサビが同じフレーズを繰り返すので、何かTikTokで使えそうだなと思ってメッセージ送りました! よろしくお願いします!】(17歳)景井:書き込みありがとうございます! 以前、「同じフレーズがあると使いやすい」って言ったので、それを覚えててくれて書き込みをしてくれたのかなと思います。1度聴いてみましょう!――ここで、『夜の煙突』オンエア景井:TikTokでも平成昭和の曲って……森高千里さん以外にもたくさん流行ってて聴きますよね。例えば、戸川純さん、広瀬香美さん、最近だとブラックビスケッツとか。今、流行ってる曲調と平成昭和の曲ではガラッと雰囲気が変わるので、Z世代の子たちには「珍しい」っていう感覚で刺さりやすいのかなって思います。あとは、海外受けがすごくいい印象があります! 海外で流行って、日本でも流行るっていうパターンとか……。あと日本で流行る場合は、振り付けの方が平成昭和の曲を使って振り付けをして、そのダンスが流行ってその曲がTikTokでも流行る!今回の森高千里さんの『夜の煙突』も、私的にはダンスよりも海外向けに作ったほうがバズりやすいんじゃないかなってすごく思いました。海外風Vlogとか、海外の方がよくやっているような“1週間の私のコーデ紹介”みたいな緩い動画がありまして。そういうので使ったら、かわいい動画になりそうだなと思います! 私も使ってみたいなって思いましたね。ありがとうございます!※『夜の煙突』は、1989年(平成元年)に発売された森高千里さんの4thアルバム『非実力派宣言』に収録されたカーネーションのカバー曲です。【推薦メッセージ:TikTokでバズりそうだなと思っている曲は、和ぬか先生の『もったいぶり』です! テンポ感と歌詞がすごく心地よくて素敵なので、聴いてください】(16歳)景井:和ぬか先生、もちろん存じ上げております! では、一度聴いてみましょう。――ここで、『もったいぶり』オンエア景井:和ぬか先生は、そもそもがTikTokでバズってますから! 今で言うと『ブラウニー』! 『ブラウニー』は結構前(2021年6月)に出された曲です。出された当時もすぐに流行って、最近有名なYouTuberさんが踊ってまた再熱してるっていう。和ぬか先生は、他にも『寄り酔い』だったり『イージーゲーム』だったり……たくさんバズってきているので、みんなが認知してるからバズりやすいだろうなと思っています! この『もったいぶり』も、誰かがやったらすぐバズりそうな感じはすごくしますね。和ぬか先生のバズってきた曲って、全部手振りダンスなんですよ。なので、『もったいぶり』も手振りダンスでバズるんじゃないかなって思います。それか、リップシンクかな? そのほうがやりやすそうですね。歌詞、テンポ感を含めて、そんな感じだと思います!※『もったいぶり』は、和ぬかさんが2022年11月に配信リリースした楽曲です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/