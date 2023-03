7ORDER真田佑馬「ネガティブなことを言っていても何も変わらない」10代のお悩みに贈る1曲とアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。3月1日(水)の放送では、7ORDERの真田佑馬さんが登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。私は自分に自信が持てません。最近、バイト先でもうまくいかず指導されてばかり……。そして、何か言われる度にすぐ泣いてしまいます。すぐ泣いてしまうのも、自分に自信が持てないのも、もうやめたいです!どうすればいいですかね……?真田:この「Who I Am」は、私が作詞作曲編曲をした楽曲です。“私は私、あなたはあなた”という意味で作っています。そのなかには、SNS社会への葛藤や自分を偽ってしまう姿みたいなものを投影している部分もあるんですけれども……。お悩みが『すぐ泣いてしまいます』ということですが……僕も自分に自信が持てないタイプなんです。でも、“ネガティブだ”と言っていた学生時代から比べると、いまはすごくポジティブだなと自分で思います。それはなぜかっていうと、ネガティブなことを言っていても何も変わらないんですね。なので、今すぐにポジティブになってもらって、他人と比べることをせずに自分らしく人生を楽しんでもらって。自分のペースで、徐々に自信をつけてもらえればいいなと思います。今回、リスナーに届けた「Who I Am」は、3月8日(水)リリースのサードアルバム『DUAL』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/