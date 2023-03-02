北村匠海、山田裕貴、吉沢亮が2日、映画東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-／-決戦-』（4月21日(金)／6月30日(金)公開）決起集会イベントに登場した。
配給：ワーナー・ブラザーズ映画
©︎和久井健／講談社 ©︎2023 映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」製作委員会
（オススメ動画）
🎬吉沢亮、ゲリライベント登壇に緊張！？「ふざけないとメンタルが持たない」 北村匠海＆山田裕貴との軽快なトークに注目 映画『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-／-決戦-』決起集会イベント
https://youtu.be/TeufrRr0Z1s
🎬“マイキー”吉沢亮、「それが俺たちの決戦だ！」と鼓舞！映画『東京リベンジャーズ２血のハロウィン編-運命-／-決戦-』特報映像公開
https://youtu.be/pYb2IQPeZg0
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi