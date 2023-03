ソフビのカプセルトイVAG、最新弾はカメントツ版モリスも！

ミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)にSERIES 34が登場。

今回はカメントツが描くコミック版MORRIS(モリス)などがラインナップされている。

VAGは、メディコム・トイがプロデュースし、プレステージが販売しているミニソフビのカプセルトイ。アーティストのオリジナルキャラが基本だが、一部既存キャラのアイテムもある。またPVCムクの場合もある。

今回は「かえちゃんVol.2」「潜水服チーシャ」「ともだち弐号機」「MORRIS(COMIC Ver.2)」の4種をラインナップ。

このうち「MORRIS(COMIC Ver.2)」は、ひなたかほりのオリジナルキャラMORRISを、カメントツが漫画化した『MORRIS ~つのがはえた猫の冒険~』版となっている。MORRISは鹿のつのがはえた猫なのだが、今回はシルクハットでつのが隠れている。

(C) KAE TANAKA (C) STEAM POLKA (C) harahara

(C) KAMENTOTSU / KADOKAWA (C) KAORI HINATA / MEDICOM TOY

VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 34

販売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2023年3月発売予定

原型製作:アルチザンデザインスタジオ(ともだち弐号機)、PERFECT-STUDIO〈かえちゃんVol.2、MORRIS(COMIC Ver.2)〉、STEAM POLKA(潜水服チーシャ)

カプセルトイのミニソフビ。各全高約6センチ。

各種5色ずつカラーバリエーションあり。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

メディコム・トイではVAG以外にも多くのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 永井豪/ダイナミック企画

ソフビ マジンガーZ 対 デビルマン セット

発売元:メディコム・トイ

2万2000円(税込)

2023年3月4日発売予定

マジンガーZとデビルマンのレトロソフビ、新色2体セット。各全高約25センチ。

2023年3月4日(土)から12日(日)(※最終日は午後5時閉場)まで西武渋谷店A館7階=催事場で開催される「-デビルマン・マジンガーZ 50th ANNIVERSARY- DZ50」にて数量限定販売、なくなり次第終了。

(問)西武渋谷店B館5階サブカルチャー&アートラボ:03-3462-3525(直通)

(C) 石森プロ・東映

仮面ライダーBLACK(新色)、ゴキブリ男、シャドウナイト(新色)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

9680円(左)、9130円(中)、1万1000(右2点)(全て税込)

2023年6月発送予定

原型製作:熊之森恵

東映特撮作品のヒーローや敵キャラをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。今回は『仮面ライダーBLACK』の主役ライダー、『仮面ライダー』のショッカー怪人ゴキブリ男、『キカイダー01』のシャドウ幹部シャドウナイトが登場。各全高約24センチ、ミニソフビ全高約12センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2023年2月24日(金)0:00から3月31日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 円谷プロ

ガラモン(2期)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年7月発送予定

原型製作:安楽安作

ソフビ作家・安楽安作が『ウルトラQ』に登場した怪獣ガラモンをレトロソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2023年2月24日(金)0:00から3月10日(金)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) NEW JAPAN PRO‐WRESTLING Co.,Ltd.

Tom Billington(R) FKA Dynamite Kid

SFS 小林邦昭、ダイナマイト・キッド (ロングヘアー版)

発売元:イングラム

販売元:メディコム・トイ

各1万780円(税込)

2023年7月発送予定

原型製作:MOTOR KEN

伝説的なプロレスラーをレトロソフビ化する「ソフビ・ファイティングシリーズ」の新作。各全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2023年2月24日(金)0:00から3月31日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。。

レトロソフビは昭和40~50年代の当時品ソフビをイメージした、幼児体型的なデフォルメが加えられている。ただしそのデフォルメ具合は各原型師・各シリーズで異なるため、一概にレトロソフビといってもボディバランスは異なる。

具体的には東映レトロソフビコレクションとSFSで体型が違う感じになっているのがおわかりいただけるだろう。

>>>メディコム・トイのソフビ新作の画像を見る(画像31点)

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。