20周年を迎える『リラックマ』の駄菓子をモチーフにしたグッズが登場♪ 2023年4月14日より発売されるほか、Twitterでのキャンペーンも実施される。

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

ふんわりとした作風、そっと心に寄り添ってくれるメッセージは、多くのファンから支持されている。

今回紹介するのは、リラックマたちが懐かしレトロな駄菓子の着ぐるみをまとったぬいぐるみ。大人も子どもも、みんな大好き♪ ヨーグルトや、鈴カステラ、みかんガムをはじめ、リラックマらしさ満載のクスっと笑えるデザインがラインナップしている。

また、リラックマ公式Twitterのアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートすると「駄菓子ぬいぐるみセット」が抽選で3名に当たるキャンペーンも♪

美味しそうで可愛いリラックマたちを、お手元に迎えてみてはいかが?

