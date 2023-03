FAカップ5回戦(ラウンド16)の4試合が3月1日に各地で行われた。

2月26日にカラバオ・カップ(EFLカップ)決勝戦のニューカッスル戦を2-0で制し、6シーズンぶりのタイトルを勝ち獲ったマンチェスター・Uは、本拠地『オールド・トラフォード』にウェストハムを迎えた。試合はスコアレスで折り返した後半、サイード・ベンラーマのゴールで先制を許す。72分にはセットプレーからカゼミーロがヘディングシュートで同点弾を決めたものの、オフサイドのため得点は認められなかった。

嫌な雰囲気が漂ったが、直後の77分にブルーノ・フェルナンデスの放った左コーナーキックが相手のオウンゴールを誘発し、マンチェスター・Uが試合を振り出しに戻す。90分にはペナルティエリア左でこぼれ球を拾ったアレハンドロ・ガルナチョが右足で狙い澄ました一撃を沈め、土壇場でマンチェスター・Uが逆転に成功した。後半アディショナルタイムにはフレッジがトドメの一撃。試合はこのままタイムアップを迎え、終わってみれば3得点を挙げたマンチェスター・Uが勝ち抜けを決めた。

また、トッテナムはシェフィールド・Uの本拠地に乗り込んだ。ハリー・ケインとデヤン・クルゼフスキがベンチスタートとなった中、トッテナムはなかなか決定的な場面を作り出せない。65分からはケインをピッチに送り出したものの、ゴールネットを揺らすことはできず。すると79分、シェフィールド・Uのイリマン・エンディアイエがペナルティエリア左でボールを持ち、細かいタッチから右足で鋭いシュートを叩き込んだ、試合はこのままタイムアップ。トッテナムは最後まで1点が遠く、4シーズン連続の5回戦敗退となった。

既に2月28日には4試合が開催されており、これで5回戦すべての日程が終了。マンチェスター・U、マンチェスター・C、三笘薫が所属しているブライトンらが準々決勝に駒を進めた。

準々決勝の組み合わせは既に決定している。マンチェスター・Cはバーンリーと、マンチェスター・Uはフルアムと対戦。ブライトンはホームに4部のグリムズビーを迎える。なお、準々決勝は3月18日または19日に開催される予定で、詳細なスケジュールは追って決定する。

◆■FAカップ5回戦

※()内は所属カテゴリー

▼2月28日開催

ストーク(2部) 0-1 ブライトン(1部)

レスター(1部) 1-2 ブラックバーン(2部)

フルアム(1部) 2-0 リーズ(1部)

ブリストル・C(2部) 0-3 マンチェスター・C(1部)

▼3月1日開催

サウサンプトン(1部) 1-2 グリムズビー(4部)

バーンリー(2部) 1-0 フリートウッド(3部)

マンチェスター・U(1部) 3-1 ウェストハム(1部)

シェフィールド・U(2部) 1-0 トッテナム(1部)

◆■準々決勝組み合わせ

マンチェスター・C(1部) vs バーンリー(2部)

マンチェスター・U(1部) vs フルアム(1部)

ブライトン(1部) vs グリムズビー(4部)

シェフィールド・U(2部) vs ブラックバーン(2部)