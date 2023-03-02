俳優の平手友梨奈、役所広司、トミー・リー・ジョーンズが出演する、サントリーコーヒー「クラフトボス」の新CM「地球調査シリーズ　町おこし」篇とメイキング・インタビュー映像が公開された。

（オススメ動画）
🎬平手友梨奈、香川照之にいじられまくり!? 質問攻めに竹内涼真と吹き出す　『六本木クラス』制作発表記者会見
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🎬竹内涼真、平手友梨奈のさりげないマイクフォローに「ありがと」『六本木クラス』制作発表記者会見
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