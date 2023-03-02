ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ、じょん（新宿二丁目のママ）、成田全（ライター）が2月24日、映画『エゴイスト』公開記念トークイベントに登場した。原作者・高山真と親交のあった3人が生前の高山真について語った。
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