平成フラミンゴのRIHOとNICOが1月14日、ツインメッセ静岡 北館で開催された『SDGs 推進 TGC しずおか 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。マイナビニュースではそんな二人に個別インタビューを実施。静岡県の魅力や彼氏ができたことを発表したRIHOへ今の心境などを聞いた。
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